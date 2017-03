Platini ủng hộ Bayern, "ghét" Chelsea

Khi Roman Abramovich bắt đầu sở hữu Chelsea năm 2003, thì mùa 2003/04, The Blues có mặt trong bộ tứ quyền lực tài chính hùng mạnh nhất châu Âu với ngân sách được cấp là 177,9 triệu bảng (sau Man United, Real Madrid và Milan). Còn Bayern khi ấy khiêm tốn xếp ở vị trí thứ 9 với chỉ 133,1 triệu bảng. Tuy nhiên, cách chi tiêu bừa bãi, vô tội vạ của đội bóng nước Anh luôn phải nhận cái nhìn không thiện cảm của chủ tịch UEFA Michel Platini, người đang hết mình vì luật Financial Fair Play (Công bằng tài chính).



Chelsea chi tiêu nhiều, đầu tư nhiều nhưng lời lãi chẳng đạt là bao. Còn Bayern, sau 9 năm “làm ăn chân chính”, không có tỉ phú chống lưng, họ đã vươn lên chiếm luôn vị trí của Chelsea với 206 triệu bảng, còn đội chủ sân Stamford Bridge rơi xuống thứ 6 (chỉ có 199,9 triệu bảng trong ngân sách). Tức là, sau gần 10 năm, ngân sách của The Blues chỉ “phình” ra đúng 22 triệu bảng - một con số quá nhỏ bé so với số tiền mà Abramovich đã đầu tư. Trong khi những chi tiêu hợp lý theo đúng kiểu Đức đã giúp Bayern ngày càng lớn mạnh về tài chính. Quan trọng hơn, họ đang có được sự tự chủ tài chính.



Hai con đường đầu tư trái ngược nhau đã đem lại những kết quả không giống nhau. Trong trận chung kết tại sân Allianz-Arena tới đây, chỉ có Chelsea hoặc Bayern trở thành nhà vua mới của châu Âu. Và nếu chiếc cúp ở lại nước Đức, chắc chắn Platini sẽ vô cùng hài lòng. Bởi luật Công bằng tài chính của ông đã phát huy tác dụng.



Không phải cứ vung tay quá trán, chi tiêu vô tội vạ để đẩy giá cầu thủ và làm lũng đoạn thị trường chuyển nhượng, là thành công. Ngược lại, chỉ có đầu tư hợp lý, một đội bóng mới có thể chạm tới đỉnh vinh quang. “Tôi tin Bayern chính là mô hình của một đội bóng hiện đại. Mọi CLB hãy học cách quản lý, cách dùng quân, tuyển quân theo cách của Bayern”, Platini khẳng định trên L’Equipe TV một ngày trước trận chung kết.