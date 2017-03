Play off AFC Champions League 2016: Giấc mơ xa của Hà Nội T&T

Các trận play off còn lại -Đáng chú ý là Muangthong của Thái Lan tiếp nhà vô địch AFC Cup và vô địch Malaysia Johor Darul Tezim (JDT), đội bóng giàu có của hoàng tử bang Johor (Malaysia). Chuẩn bị lực lượng Muangthong ngoài việc sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia như Kawin, Dangda thì còn có Thonglao, Thitiphan (tuyển thủ U-23). - Shandong Luneng của Trung Quốc tiếp Mohun Bagan của Ấn Độ. Shangdong năm ngoái cùng bảng với B. Bình Dương và cùng số phận như B. Bình Dương bị loại ngay sau vòng bảng. Trận này CLB của Trung Quốc chiếm ưu thế so với CLB Ấn Độ. - Đại diện khác của Thái Lan đá vòng play off này là Chonburi, họ cũng được ưu tiên đá sân nhà tiếp Yangon Utd của Myanmar. Ưu thế nghiêng hẳn về đại diện của Thái Lan.