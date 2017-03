Play off, Viettel - Long An: Sức trẻ đấu kinh nghiệm

HLV Calisto dự khán trận play off Cựu HLV đội tuyển Việt Nam và Long An sẽ đến sân Chi Lăng dự khán trận tranh vé vớt của đội bóng cũ. Ông Calisto cho biết thời gian qua có theo dõi bóng đá Việt Nam nhưng lần tái xuất này chỉ xem trận play off (sau đó xem hai trận chung kết cúp Quốc gia) chứ không phải là nhằm cố vấn cho Long An như dư luận lên tiếng. Ông Calisto cũng chưa xác nhận có đặt vấn đề trở lại làm việc ở V-League, dù phía B. Bình Dương có tiết lộ mời ông nhưng chưa thỏa thuận được những vấn đề về tài chính. Còn phía Long An chỉ úp mở sau trận vé vớt nếu có trụ lại V-League mới ngỏ lời mời ông Calisto huấn luyện.