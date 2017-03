Porto ép giá MU trong thương vụ của James Rodriguez

Theo những thông tin mới được tiết lộ, Porto đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị chuyển nhượng lại tiền vệ 20, James Rodriguez với giá 30 triệu bảng của MU. HLV Alex Ferguson đã tỏ ra quan tâm tới cầu thủ chạy cánh này khi ông cử một vài quan sát viên tới theo dõi Rodriguez thi đấu trong mùa giải vừa qua.



Porto đang muốn ép giá MU trong thương vụ của Rodriguez



Vào mùa Hè trước Rodriguez đã ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với Porto, bởi vậy đây chính là lý do để đội bóng của BĐN tiến hành ép giá. Theo tin tức có được, đội chủ sân Dragao đang muốn mức phí chuyển nhượng lên đến 40 triệu bảng, chứ không phải con số 30 như MU đưa ra.



Việc Porto đòi giá cao có thể khiến thương vụ này rơi vào bế tắc, bởi MU khó có thể đáp ứng được con số 40 triệu bảng để có được chữ ký của cầu thủ mới 20 tuổi, thuận chân trái người Colombia này. Số tiền trên là quá lớn và dường như đó không phải là phong cách của Ferguson.



MU đang tỏ ra mong muốn có được Rodriguez, bởi tương lai của Nani có tiếp tục gắn bó với Old Trafford hay không hiện vẫn là câu hỏi chưa lời đáp. Theo tin từ MU thì tiền vệ người BĐN đã từ chối ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn 4 năm mà đội bóng này đưa ra, cùng mức lương 130 nghìn bảng/tuần.



Tuy nhiên, một người bạn của Nani tại tuyển BĐN lại khẳng định tiền vệ này không nhận bất cứ thông tin gì về việc MU đề nghị cho anh mức lương mới sẽ cao vào hàng thứ nhì của đội bóng.



Nếu hợp đồng giữa Nani và MU không được ký kết nhanh, nhiều khả năng tiền vệ người BĐN sẽ phải nhanh chóng rời khỏi Old Trafford. Mà ngay cả Nani có ở lại, MU vẫn cần thêm tiền vệ chạy cánh, nhất là cầu thủ có khả năng đá bên cánh trái.



Được biết Porto cũng sẵn sàng lắng nghe việc MU chi tiền và các thêm tiền vệ Anderson. Tuy nhiên dường như Porto đã đòi thêm quá cao nên MU hiện vẫn chưa có bất kỳ động thái mới nào.



Theo Phù SaDaily Mail, Dân trí