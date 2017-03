Prem. League: Chelsea vô địch, M.U về nhì, theo Forbes

Bảy vòng đấu chưa thể hiện hết bộ mặt Premier League, nhưng ít nhiều cũng cho thấy tiềm lực sức mạnh và khả năng cạnh tranh của các CLB. Forbes đã nhận diện Premier League không chỉ dựa vào cảm tính, vị trí trên BXH sau 7 vòng mà còn đánh giá cả vào một hệ số gọi nôm na là “Hệ thống giá trị chuyển nhượng”, được đánh giá theo tỷ lệ đóng góp của những tân binh cho đội bóng. Sau một quá trình thống kê khá phức tạp, Forbes đã công bố BXH đánh giá cơ hội của các đội ở Premier League mùa này. Theo đó, Forbes gần như đã gói lại cho Premier League mùa này cuộc đua tam mã tới chức vô địch giữa Chelsea và 2 CLB thành Manchester. Dưới đây là những đánh giá cụ thể:



Chelsea (Khả năng vô địch: 48,4%, dự Champions League: 92,5%, Europa League: 3,6%, Xuống hạng: 0%. Dự đoán: 1).



Mua rất nhiều tân binh, Chelsea đã thay đổi khá nhiều dưới thời Di Matteo, và Chelsea đang được Forbes đánh giá cao nhất về nghệ thuật trình diễn và tính hiệu quả. 19 điểm trong 21 điểm tối đa, hơn đội nhì bảng (MU) 4 điểm, Chelsea đã lột xác về lối chơi và đặc biệt là điểm nhất trong vấn đề lực lượng: thay thế người đã ra đi (Drogba) và sự hòa nhập của tân binh. Thậm chí lực lượng nhân sự của Di Matteo đang được Forbes đánh giá cao hơn Chelsea thời Mourinho mùa giải đỉnh cao 04/05 tới 21%.



Manchester Utd (Khả năng vô địch: 20,4%, Champions League: 77%, Europa League: 8,5%, Xuống hạng: 0,01%, Dự đoán: 2).



Manchester City (Khả năng vô địch: 19,7%, Champions League: 76,8%, Europa League: 8,3%, Xuống hạng: 0,01%, Dự đoán: 3).



Hai CLB thành Manchester khởi đầu không thuận lợi như mong muốn. Chỉ số thành tích của M.U theo thang điểm của Forbes đều giảm 15% sau 2 trận thua Everton và Tottenham. Tuy nhiên, bù lại MU lại được điểm cộng bởi cá tân binh, trong đó đáng kể nhất là Van Persie. Man City chưa thua trận nào nhưng đã hòa 3 trận. Nếu so với chỉ số giá trị đội hình thì nó cũng tạo ra một sự thụt lùi nghiêm trọng. Forbes cho rằng 2 vị trí xếp sau Chelsea sẽ là cuộc cạnh tranh giữa M.U và Man City.

Nhóm còn lại: Top 4 với cuộc đua giành suất còn lại dự Champions League, Arsenal được Forbes đánh giá cao nhất với khả năng dự Champions League đạt 33,4%, nhỉnh hơn Tottenham. Việc Tottenham được đánh giá sẽ xếp hạng 5 là do Forbes ưu ái cho chiến thắng 3-2 tại Old Trafford mới đây khiến họ tăng điểm trong hạng mục đánh giá về thành tích sân khách.



CLB lớn bị đánh giá thấp nhất là Liverpool khi các chỉ số bàn thắng giảm 37% (ghi 1,28 bàn/trận, thủng lưới gần 2 bàn/trận). Giá trị đội hình của Liverpool cũng giảm 17%, thành tích sân nhà của Liverpool còn thảm hại hơn (65%) khi họ chưa thắng trận nào (chỉ thắng 2 trận từ đầu năm 2012).



Niềm tin của The Blues

Forbes đã đánh giá Chelsea là ƯCV số 1 cho chức vô địch mùa này nhưng cả quá khứ cũng nói rằng The Blues sẽ đăng quang. Vì với 19 điểm sau 7 vòng, Chelsea đang có khởi đầu tốt nhất sau 7 mùa gần đây. Trong đó, không kể mùa 2005/06 mà Chelsea vô địch khi giành 21 điểm tuyệt đối sau 7 vòng đầu, họ đã lên ngôi ngay cả khi chỉ giành 17 điểm và 18 điểm ở các mùa 2008/09 và 2010/11.

Theo Gia Bảo (Bongdaplus)