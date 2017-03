Premier League công bố danh sách thi đấu mùa giải 2011/12

ARSENAL Manuel Almunia, Andrey Arshavin, Mikel Arteta, Yossi Benayoun, Marouane Chamakh, Abou Diaby, Johan Djourou, Lukasz Fabianski, Gervinho, Kieran Gibbs, Laurent Koscielny, Vito Mannone, Per Mertesacker, Chu-Young Park, Tomas Rosicky, Bacary Sagna, Andre Santos, Alex Song, Sebastien Squillaci, Robin Van Persie, Thomas Vermaelen và Theo Walcott. ASTON VILLA Gabriel Agbonlahor, Marc Albrighton, Barry Bannan, Darren Bent, Habib Beye, Ciaran Clark, James Collins, Carlos Cuellar, Fabian Delph, Richard Dunne, Shay Given, Brad Guzan, Chris Herd, Emile Heskey, Stephen Ireland, Eric Lichaj, Shane Lowry, Andrew Marshall, Stillyian Petrov, Stephen Warnock, Charles N'Zogbia, Jermaine Jenas và Alan Hutton. BLACKBURN Chris Samba, Michel Salgado, Ryan Nelsen, Jason Roberts, Bruno Ribeiro, David Dunn, Paul Robinson, Mark Bunn, Alexander Blackman, Martin Olsson, Mauro Formica, Radosav Petrovic, Gael Givet, Morten Gamst Pedersen, Steven Nzonzi, David Goodwillie, Vince Grella, Simon Vukcevic, Yakubu, Scott Dann, Brett Emerton, Herold Goulon và Amine Linganzi. BOLTON James Blake, Adam Bogdan, Gary Cahill, Kevin Davies, Mark Davies, Mark Eagles, Ricardo Gardner, Stuart Holden, Juusi Jaaskelainen, Ivan Klasnic, Zat Knight, Robert Lainton, Tyrone Mears, Fabrice Muamba, Temitope Obadeyi, Martin Petrov, Darren Pratley, Nigel Reo-Coker, Sam Ricketts, Paul Robinson, Tuncay Sanli, Gretar Steinsson, David Wheater và David Ngog. CHELSEA Petr Cech, Branislav Ivanovic, Ashley Cole, David Luiz, Michael Essien, Ramires, Frank Lampard, Fernando Torres, Juan Mata, Didier Drogba, John Obi Mikel, Florent Malouda, Raul Meireles, Jose Bosingwa, Paulo Ferreira, Salomon Kalou, Ross Turnbull, Daniel Sturridge, John Terry, Alex, Ryan Bertrand, Nicolas Anelka và Henrique Hilario. EVERTON Victor Anichebe, Leighton Baines, Tim Cahill, Tony Hibbert, Phil Jagielka, Phil Neville, Leon Osman, Diniyar Bilyaletdinov, Seamus Coleman, Sylvian Distin, Marouane Fellaini, John Heitinga, Tim Howard, Jan Mucha, Louis Saha, Joseph Yobo, Royston Drenthe và Denis Stracqualursi. FULHAM Chris Baird, Simon Davies, Mousa Dembele, Clint Dempsey, Damien Duff, Dickson Etuhu, Marcel Gecov, Zdenek Grygera, Orlando Sa, Brede Hangeland, Aaron Hughes, Andrew Johnson, Stephen Kelly, Daniel Murphy, Bjorn Helge Riise, John Arne Riise, Bryan Ruiz, Mark Schwarzer, Philippe Senderos, Steven Sidwell, Csaba Somogyi, Bobby Zamora và David Stockdale. LIVERPOOL Bradley Jones, Glen Johnson, Jose Enrique, Daniel Agger, Fabio Aurelio, Luis Suarez, Steven Gerrard, Andy Carroll, Maxi Rodriguez, Dirk Kuyt, Stewart Downing, Jay Spearing, Jamie Carragher, Pepe Reina, Charlie Adam, Donieber Marangon, Martin Skrtel, Lucas Leiva và Craig Bellamy. MANCHESTER CITY Micah Richards, Joe Hart, Stuart Taylor, Joleon Lescott, Gareth Barry, James Milner, Adam Johnson, Gael Clichy, Costel Pantilimon, Pablo Zabaleta, Vincent Kompany, Kolo Toure, Aleksandar Kolarov, Nigel De Jong, Yaya Toure, David Silva, Samir Nasri, Edin Dzeko, Carlos Tevez, Sergio Aguero, Nedum Onuoha, Wayne Bridge, Gunnar Nielsen và Owen Hargreaves. MANCHESTER UNITED Patrice Evra, Rio Ferdinand, Johnny Evans, Michael Owen, Anderson, Dimitar Berbatov, Wayne Rooney, Ryan Giggs, Chris Smalling, Ji-Sung Park, Javier Hernandez, Nemanja Vidic, Michael Carrick, Nani, Ashley Young, Tom Cleverley, Darren Fletcher, Antonio Valencia, Darron Gibson, Tomasz Kuszczak, Mame Biram Diouf và Anders Lindegaard. NEWCASTLE Shola Ameobi, Demba Ba, Hatem Ben Arfa, Leon Best, Yohan Cabaye, Fabricio Coloccini, Robert Elliot, Danny Gutherie, Jonas Gutierrez, Stephen Harper, Tim Krul, Peter Lovenkrands, Sylvain Marveaux, Gabriel Obertan, James Perch, Daniel Simpson, Alan Smith, Steven Taylor, Ryan Taylor, Cheik Tiote và Mike Williamson. NORWICH John Ruddy, Russell Martin, Adam Drury, Bradley Johnson, Steven Morison, Zak Whitbread, Andrew Crofts, James Vaughan, Grant Holt, Simeon Jenkinson, Andrew Surman, Anthony Pilkington, Wesley Hoolahan, David Fox, Chris Martin, Elliott Bennett, Simon Lappin, Leon Barnett, Elliott Ward, Marc Tierney, Ritchie De Laet, Kyle Naughton và Aaron Wilbraham. QPR Paddy Kenny, Bradley Orr, Clint Hill, Shaun Derry, Fitz Hall, Danny Gabbison, Adel Taarabt, Kieron Dyer, Junior Campbell, Jay Bothroyd, Alejandro Faurlin, James Mackie, Armand Traore, Akos Buzsaky, Bruno Caldini, Matthew Connolly, Joey Barton, Luke Young, Tommy Smith, Heidar Helguson, Radek Cerny, Brian Murphy, Shaun Wright-Phillips, Anton Ferdinand và Jason Puncheon. STOKE Diego Arismendi, Asmir Begovic, Peter Crouch, Rory Delap, Salif Diao, Matthew Etherington, Ricardo Fuller, Danny Higginbotham, Robert Huth, Kenwyne Jones, Carlo Nash, Wilson Palacios, Jermaine Pennant, Ryan Shawcross, Ryan Shotton, Mamady Sidibe, Thomas Sorensen, Matthew Upson, Jonathan Walters, Glenn Whelan, Dean Whitehead, Andrew Wilkinson, Marc Wilson, Jonathan Woodgate và Cameron Jerome. SUNDERLAND Phil Bardsley, Titus Bramble, Wes Brown, Fraizer Campbell, Trevor Carson, Lee Cattermole, Jack Colback, Nicklas Bendtner, Craig Gardner, Seb Larsson, Kieran Richardson, Michael Turner, John O'Shea, David Vaughan, Keiren Westwood, Ahmed Elmohamady, Asamoah Gyan, Simon Mignolet, Stephane Sessegnon, James McClean, David Meyler, Marcos Angeleri, Craig Gordon, Matthew Kilgallon và Nyron Nosworthy. SWANSEA Michel Vorm, Ashley Williams, John Taylor, Alan Tate, Ferrie Bodde, Leon Britton, Andrea Stabilin, Craig Beattie, Daniel Graham, Scott Sinclair, Nathan Dyer, Stephen Dobbie, Wayne Routledge, Garry Monk, David Cotterill, Leroy Lita, Luke Moore, Jose Moreira, Angel Rangel, Germaine Agustien, Mark Gower, Thomas Butler và Gerhard Tremmel. TOTTENHAM Brad Friedel, Heurelho Gomes, Carlo Cudicini Benoit Assou-Ekotto, Michael Dawson, William Gallas, Ledley King, Younes Kaboul, Sebastian Bassong, Vedran Corluka, Aaron Lennon, Jake Livermore, Tom Huddlestone, Luka Modric, Niko Kranjcar, Gareth Bale, Roman Pavlyuchenko, Jermain Defoe, Rafael Van Der Vaart, Sandro, Emmanuel Adebayor, Steven Pienaar, Giovanni Dos Santos, Ben Alnwick và Scott Parker. WEST BROM Roman Bednar, Chris Brunt, Simon Cox, Graham Dorrans, Mar-Antoine Fortune, Ben Foster, Marton Fulop, Zoltan Gera, Gonzalo Jara, Billy Jones, Shane Long, Gareth McAuley, James Morrison, Youssouf Mulumbu, Peter Odemwingie, Jonas Olsson, Steven Reid, Paul Scharner, Nicky Shorey, Gabriel Tamas, Jerome Thomas, Somen Tchoyi và Luke Daniels. WIGAN Chris Kirkland, Michael Pollitt, Ben Watson, Emmerson Boyce, Gary Caldwell, David Jones, Hendry Suazo, James McArthur, Jordi Gomez, Hugo Rodallega, Mohamed Diame, Maynor Figueroa, Steve Gohouri, Antolin Alcaraz, Franco Di Santo, Ali Al-Habsi, Ronnie Stam, Adrian Rodriguez, Conor Sammon, Shaun Maloney và Albert Crusat. WOLVES Wayne Hennessey, George Elokobi, David Edwards, Richard Stearman, Jody Craddock, Michael Kightly, Karl Henry, Sylvan Ebanks-Blake, Steven Fletcher, Stephen Ward, Stephen Hunt, Carl Ikeme, Roger Johnson, Christophe Berra, Matt Jarvis, Sam Vokes, Adam Hammill, Nenad Milijas, Ronald Zubar, Jamie O'Hara, Kevin Doyle, Dorus De Vries, Kevin Foley và Adlene Guedioura. Quy định đăng ký danh sách thi đấu của FA: Theo qui định mới của FA, chỉ có tối đá 25 cầu thủ trên 21 tuổi được đăng kí thi đấu trong đó phải có 8 cầu thủ thuộc diện “home ground”, tức là phải được đăng kí thi đấu tại những giải VĐQG thuộc vương quốc Anh từ 3 năm trở lên trong độ tuổi 16 đến 21 bất kì quốc tịch. Theo Kinh Vân (Bongdaso)