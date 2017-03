PSG kiên cường 'đá văng' Chelsea với 10 người trên sân

Đúng với tính cách đã làm nên thương hiệu, "The Special One" đã khiến cho mọi người phải ngạc nhiên khi sắp xếp Ramires ra sân ngay từ đầu để thay cho Willian, cầu thủ thường xuyên được Mourinho trọng dụng ở mùa giải này. Bên cạnh đó, đội hình chính của The Blues cũng chào mừng sự trở lại đầy quan trọng của Nemanja Matic, người sẽ cùng chia lửa với Cecs Fabregas ở khu trung tuyến.

Pha vào bóng ác ý của Ibrahimovic với oscar

Sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Bjorn Kuipers được nổi lên, gã nhà giàu nước Pháp đã chủ động tràn lên tấn công ngay từ đầu. Với mục tiêu buộc phải ghi bàn thắng vào lưới Chelsea sau khi bị cầm hoà 1-1 đều ở trận lượt đi, thật không quá ngạc nhiên khi PSG là đội nắm giữ thế trận hoàn toàn. Ở chiều hướng ngược lại, HLV Mourinho chủ động cho các học trò chơi chắc chắn và đặt nhiệm vụ an toàn lên hàng đầu khi sở hữu lợi thế không nhỏ nhờ luật bàn thắng.

Trận đấu diễn ra trong thế giằn co giữa một bên tấn công toàn diện và một bên thi đấu rình rập. Với một đội hình mạnh nhất, rút ra nhiều kinh nghiệm sau lần vấp ngã ở mùa giải năm ngoái, PSG đã tổ chức một đội hình theo người khá chặt chẽ bên cạnh một thế trận áp đặt đối thủ. Nhưng trong lúc mà niềm hy vọng đang được lên cao nhất thì chiếc thẻ đỏ oái oăm của chủ công Zlatan Ibrahimovic sau một pha truy cản trái phép bằng cả hai chân với Oscar. Ngay lập tức,trọng tài chính Bjorn Kuipers đã không ngần ngại rút thẻ đỏ trực tiếp, truất quyền thi đấu của chân sút người Thụy Điển, tình huống diễn ra ở phút 31.

Sau tấm thẻ đỏ không đáng từ Ibra, đội hình của PSG buộc phải thay đổi lối chơi, chuyển sang phòng ngự nhưng họ vẫn không quên chăm lo tấn công. Còn về phần Chelsea, do nắm giữ quá nhiều lợi thế nên đội bóng này không quá mải mê dâng lên tấn công. Thế nên kể từ phút 31 trở về sau, trận đấu dần chậm lại trong thế trận giằng co đến từ cả 2. Những Hazard, Fabregas hay Diego Costa đều vấp phải một hàng thủ được tổ chức tốt, cùng một tinh thần chưa bao giờ lung lạc của các chàng trai nước Pháp. Hiệp 1 khép lại với không có bất kỳ bàn thắng nào được ghi.

Hiệp 2 quay trở lại, Mourinho ngay lập tức tung Willian vào sân và đưa Oscar ra nghỉ. Với mục đích tăng cường chất thép trong đội hình, thế nhưng mặt trận tấn công của Chelsea vẫn không khá hơn là bao khi mà PSG vẫn ngoan cường chống đỡ. Thậm chí nếu vận may không ngoảnh mặt lại thì có lẽ Cavani đã khiến cho các CĐV Chelsea phải ôm hận với pha sút bóng trúng cột dọc. Trận đấu trôi dần về những phút cuối mà vẫn không có bất kỳ bàn thắng nào được ghi. Và đúng lúc người ta nghĩ về một trận đấu kết thúc bằng tỷ số hoà, thì lần lượt những cầu thủ nơi hàng phòng ngự mới bắt đầu lên tiếng, sánh vai trở thành những người hùng.





D.Luiz tỏa sáng trên sân nhà đội bóng cũ

Mở đầu cho phần cao trào là tình huống ghi bàn ở phút 81 của Cahill. Trung về người Anh đã có mặt kịp thời trong vòng 16m50, tung cú sút cận thành, không cho Sigiru bất kỳ cơ hội cản phá nào, mở toan cánh cửa vào tứ kết cho The Blues. Thế nhưng, bộ phim lại trở nên hấp dẫn hơn ngay sau đó với pha đáp trả cũng từ một trung vệ từng là người cũ Chelsea. David Luiz với một tình huống chớp thời cơ khá nhanh từ quả phạt góc đội nhà được hưởng để đánh đầu tung lưới Courtois. Đưa trận đấu phải bước sang hai hiệp phụ.

Tại cả 2 hiệp phụ, những ai cùng thức đêm theo giõi trận đấu này sẽ phải ghi nhớ mãi cái tên của Thiago Silva. Trung vệ người Brazil đã rất biết cách để tạo dấu ấn cho chính bản thân mình. Đầu tiên, Thiago Silva để bóng chạm tay trong vòng cấm khiến PSG phải chịu quả phạt đền. Trên chấm phạt đền, Hazard bình tĩnh ghi bàn thắng nâng tỷ số lên thành 2-1. Vẫn tưởng đây là tình huống sẽ kết liễu đội khách thì dường như Chelsea của mùa giải 2012 đang hiện thân ngay chính trên đội bóng nước Pháp. 6 phút trước khi hiệp phụ thứ 2 kết thúc, trong một khoảnh khắc xuất thần cũng từ một tình huống đá phạt góc, Thiago Silva sánh vai người hùng khi tung ra một cú đánh đầu cầu may nhưng vô cùng hiểm hóc tung lưới Courtois, khiến toàn bộ sân Stamford Bridge như chết lặng. Một lần nữa, bóng ma về trận bán kết trước Barca năm 2009 quay lại ám ảnh người London.





Niềm vui vỡ oà của Thiago Silva sau khi chính mình ghi bàn thắng quyết định, hạ gục Chelsea.

Những phút cuối trận, không có thêm bất kỳ bàn thắng nào được ghi và Chelsea đành phải cay đắng rời cuộc chơi vì luật bàn thắng trên sân khách (hòa 3-3 sau 2 lượt trận). Nụ cười nhạt trên môi Mourinho như lột tả hết bao nỗi thất vọng của ông trong trận đấu này. Còn về PSG, đoàn quân nước Pháp đã có thể hạnh phúc rơi London với một chiếc vé hạng nhất vào chơi trận tứ kết.

ĐỘI HÌNH RA SÂN

Chelsea: Courtois; Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta; Fabregas, Matic (Zouma 84’); Ramires (Drogba 90’), Oscar (Willian 46’), Hazard; Diego Costa.

PSG: Sirigu; Thiago Silva, Marquinhos, Luiz, Maxwell; Motta, Matuidi (Lavezzi 81’), Verratti (Rabiot 82’), Pastore (Van der Wiel 118’); Cavani, Ibrahimovic.