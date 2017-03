PVF và Viettel dắt tay vào bán kết

Trận đấu thủ tục giữa Đắk Lắk và An Giang, các chân sút nhí phố núi đã có trận thắng 3-1 chia tay giải ngoạn mục. Các bàn thắng do Xuân Dương, Đình Khải, Ngọc Lâm ghi trước khi Huỳnh Chấn Nguyên ghi bàn gỡ cho An Giang.

Tình hình ở bảng B gay cấn hơn khi Sơn Tây, Hà Nội, Đồng Tháp đều có cửa tranh hai suất vào bán kết. Với kết quả Sơn Tây - TP.HCM 2-1; Đồng Tháp - Hà Nội 3-2, hai đại diện bảng B Sơn Tây và Đồng Tháp cùng đi tiếp.

15 giờ 30 Chủ nhật 30-6, giải tiếp diễn hai trận đấu bán kết PVF - Đồng Tháp; Sơn Tây - Viettel.



M.QUANG