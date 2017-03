Qatar vung tiền tổ chức siêu giải đấu, làm lu mờ Champions League

Các CLB lớn đang có cơ hội kiếm bộn nhờ Dream Football League

Hôm qua, tờ The Times đã công bố một thông tin gây chấn động. Theo đó, Qatar dự định tổ chức siêu giải đấu gồm 24 CLB hàng đầu thế giới trong thời gian những tháng Hè. Kế hoạch đầy tham vọng trên được tài trợ bởi ngân hàng hoàng gia Qatar. Những nhà tổ chức hy vọng, giải đấu này sẽ đóng vai trò trở thành bước đệm, giúp Qatar làm quen với công việc tổ chức các sự kiện thể thao lớn trước khi trở thành chủ nhà của VCK World Cup 2022. Một trong những mục tiêu mà quốc gia giàu tài nguyên dầu mỏ này muốn chứng minh là họ có thể tổ chức các trận đấu đỉnh cao trong mùa Hè, dưới điều kiện nắng nóng 40 độ C, nhờ hệ thống điều hòa không khí khổng lồ.



Để thuyết phục các CLB hàng đầu thế giới tham gia DFL, ngân hàng hoàng gia Qatar dự định sẽ chi những khoản tiền thưởng khổng lồ. The Times cho biết, số tiền mà mỗi CLB nhận được có thể lên đến 175 triệu bảng. Đây quả là con số khủng khiếp, khiến các đội bóng khó có thể từ chối. Nên nhớ, mùa giải trước, Chelsea sau khi vô địch Champions League cũng chỉ nhận được 47,3 triệu bảng tiền thưởng.

Qatar với ý tưởng tổ chức Dream Football League



Quy mô của DFL lên đến 24 đội. Trong đó, 16 CLB sẽ được ký hợp đồng trở thành thành viên chính thức của DFL. 8 CLB còn lại được BTC mời dựa theo thành tích thi đấu.



Trong số các CLB được BTC nhắm đến như là thành viên chính thức, có 4 đội bóng Anh là Man United, Man City, Chelsea và Arsenal. Ngoài ra, các ông lớn như Barcelona, Real Madrid cũng đang được Qatar quan tâm. PSG đương nhiên là thành viên chính thức của DFL bởi đội bóng thành Paris hiện được sở hữu bởi Qatar Sports Investement.



Dự án đầy tham vọng của Qatar có thể làm thay đổi bóng đá thế giới. Hiện tại, cả FIFA lẫn UEFA đều chưa lên tiếng bình luận về DFL. Song theo đánh giá của giới quan sát, sự ra đời của giải đấu này có thể sẽ tác động tiêu cực đến các sân chơi truyền thống do FIFA và UEFA tổ chức. Điều dễ nhận thấy nhất là các cầu thủ bị vắt kiệt sức vào mùa Hè khi thi đấu dưới cái nắng thiêu đốt tại Qatar. Vì thế, họ sẽ khó có thể chơi bóng với phong độ cao khi trở lại thi đấu tại các giải chính thức trong mùa.



Ngoài ra, quy mô cùng giá trị tiền thưởng khủng khiếp của DFL có thể sẽ khiến Champions League đứng trước nguy cơ bị lu mờ. Đấy là điều mà UEFA không muốn nghĩ tới bởi lâu nay Champions League vẫn được xem như con gà đẻ trứng vàng cho tổ chức này.



Con số

595. DFL dự kiến sẽ bắt đầu vào mùa Hè 2015 với tần suất 2 năm/lần nhằm tránh các sự kiện bóng đá lớn như VCK EURO hay World Cup. Tổng giá trị giải thưởng của DFL ước tính vào khoảng 595 triệu bảng.

Theo Đức Châu (Bongdaplus)