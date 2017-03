QPR 2-3 Liverpool: Rượt đuổi điên rồ mười phút cuối

Liverpool leo lên vị trí thứ năm sau tám vòng. Ảnh:AH.

Tan trận trên sân Loftus Road, hai HLV Harry Redknapp và Brendan Rodgers bắt tay nhau, kèm theo những cái lắc đầu ngao ngán như không thể hiểu nổi những gì diễn ra trong mười phút cuối trận. Kể từ phút 87, có đến bốn bàn được ghi xen kẽ bởi hai đội, tạo nên một cuộc rượt đuổi khó lường mà chỉ khi trọng tài nổi còi chấm dứt bảy phút bù giờ, người hâm mộ mới dám chắc ai là người mỉm cười cuối cùng.

Liverpool quá may mắn khi giành được ba điểm. Họ chơi lép vế trước QPR, đội bét bảng, thể hiện rõ ràng trong hiệp một. Giữa thế trận bế tắc, các cầu thủ áo đỏ lại vươn lên dẫn trước sau pha đá phản lưới nhà của Richard Dunne. Nỗ lực không biết mệt mỏi giúp đội chủ nhà gỡ lại 1-1 ở phút 87 do công của tiền đạo vào thay người Edu Vargas. Những phút bù giờ, Liverpool vươn lên dẫn trước nhờ công của Philippe Coutinho rồi lại bị gỡ hòa bởi bàn thắng của Vargas. Đến phút 90+5, hậu vệ Steven Caulker đá phản lưới nhà, dâng ba điểm cho Liverpool.

Chiến thắng kịch tính trước QPR khó làm người hâm mộ Liverpool cảm thấy hài lòng. Trận đấu này phơi bày sự yếu kém của Lữ đoàn đỏ, một sự thụt lùi ghê gớm nếu so với lối chơi đưa họ đến rất gần ngôi vương mùa trước. Liverpool bị đội bét bảng áp đảo hoàn toàn, ba tuyến chơi như gà mắc tóc.



Mario Balotelli không kết nối được với các đồng đội, không thể uy hiếp hàng phòng ngự đối thủ. Đến khi có được cơ hội đối diện khung thành trống, tiền đạo người Italy lại sút ra ngoài. Hàng tiền vệ ba người với Steven Gerrard được đẩy lên đá hộ công không phát huy hiệu quả, mất kiểm soát. Tuyến phòng ngự, như những gì thể hiện từ đầu mùa, dễ vỡ như thủy tinh.

Hậu vệ củaQPR đá phản lưới hai lầntrước Liverpool. Ảnh:AFP.

Liverpool lẽ ra đã bị dẫn trước hai bàn trong hiệp một với những tình huống bóng chạm xà ngang thủ môn Simons Mignolet ở các phút 28 và 34. Các học trò của HLV Redknapp thi đấu rất hay, kiểm soát tốt trận đấu và tạo ra những pha tấn công sắc nét.

Sau giờ nghỉ trận đấu trở nên cân bằng hơn. Lữ đoàn đỏ dần lấy lại thế trận và chơi ngang ngửa với đội chủ nhà. Tình huống đáng chú ý nhất của Liverpool diễn ra ở phút 61. Adam Lallana dứt điểm bật tay thủ môn QPR, Balotelli lao vào đối diện với khung thành trống trải ở cự ly chỉ 5m nhưng lại sút lên trời.

Sáu phút sáu, bàn mở tỷ số đã đến với đội khách khá may mắn. Từ cú căng ngang của hậu vệ Glen Johnson, Dunne lóng ngóng chạm chân, đưa bóng bay vào lưới đội nhà.

Lúc này, HLV Rodgers kéo Gerrard quay lại vị trí tiền vệ phòng ngự, bổ sung cho hàng thủ. QPR dồn dập tổ chức tấn công, thay đổi nhân sự nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Phút 87, công sức của thầy trò HLV Redknapp được đền đáp với bàn thắng của tiền đạo vào thay người Vargas.

Phút 90, tiền vệ Coutinho nhận bóng từ Gerrard, anh đi bóng tự tin trong vòng cấm rồi tung cú dứt điểm chìm vào góc xa. Thủ môn QPR khuất tầm nhìn không kịp phản xạ đành nhòn bóng bay vào lưới. Tỷ số 2-1 ngiêng về Liverpool.

Niềm vui chẳng tày gang. Chỉ hai phút sau, Vargas lần thứ hai đánh đầu hạ gục Mignolets, cân bằng tỷ số 2-2.

Sự điên rồ khép lại ở phút 90+5 từ một pha phản công nhanh của Liverpool. Raheem Sterling dùng tốc độ đột nhập vòng cấm rồi căng ngang vào trong. Hậu vệ Caulker đang đà lùi về không làm chủ tốc độ vô tình đưa bóng vào lưới nhà, biếu chiến thắng cho đội khách Liverpool.

* Bàn thắng: Vargas (87’, 90’+2) - Dunne (68’, phản lưới), Coutinho (90’), Caulker (90’+5, phản lưới)

Theo Hữu Nhơn (VNE)