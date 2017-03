Quế Ngọc Hải bị treo giò 6 tháng vì pha 'chặt chém' kinh hoàng

Quyết định số 403/QĐ-LĐBĐVN về việc kỷ luật đối với cầu thủ Quế Ngọc Hải (SLNA) của Ban kỷ luật VFF: Điều 1: Phạt 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng) và đình chỉ thi đấu 06 tháng tại các giải thuộc hệ thống giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đối với cầu thủ Quế Ngọc Hải của CLB bóng đá Sông Lam Nghệ An do có hành vi cố tình xâm phạm thân thể gây thiệt hại đến sức khoẻ cầu thủ Trần Anh Khoa của CLB SHB Đà Nẵng, vi phạm khoản 1 và khoản 3 Điều 39 “Hành vi xâm phạm thân thể” Quy định về kỷ luật của LĐBĐVN trong trận đấu giữa hCLB bóng đá Sông Lam Nghệ An và CLB SHB Đà Nẵng tại lượt trận thứ 25, ngày 13/9/2015 trên SVĐ Nghệ An. Điều 2: Cầu thủ Quế Ngọc Hải có trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí chữa trị chấn thương cho cầu thủ Trần Anh Khoa của CLB SHB Đà Nẵng do hành vi vi phạm gây ra. Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cầu thủ Quế Ngọc Hải có trách nhiệm nộp tiền phạt theo quy định tại Điều 1 vào tài khoản của Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong vòng 15 kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực. Điều 4: Cầu thủ Quế Ngọc Hải có quyền khiếu nại lên Ban Giải quyết khiếu nại LĐBĐVN theo quy định tại Quy định về kỷ luật của LĐBĐVN. Điều 5: BTC các giải bóng đá thuộc hệ thống giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, các đơn vị, cá nhân có liên, cầu thủ Quế Ngọc Hải và CLB bóng đá Sông Lam Nghệ An chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. * Ngoài Quyết định kỷ luật cầu thủ Quế Ngọc Hải, Ban kỷ luật VFF cũng ra Quyết định số 404/QĐ-LĐBĐVN phạt 5.000.000đ (Năm triệu đồng) và đình chỉ làm nhiệm vụ 03 (ba) trận kế tiếp đối với ông Trần Tiến Anh- Trợ lý HLV của CLB Hà Nội T&T do vi phạm Điều 60 “Phản ứng” Quy định về kỷ luật của LĐBĐVN trong trận đấu giữa CLB Hà Nội T&T và CLB Quảng Ninh tại lượt trận thứ 25, ngày 13/9/2015 trên SVĐ Hàng Đẫy, Hà Nội. Nguồn: VFF