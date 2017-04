‘Quyền lực’ của Công Phượng

Công Vinh về sân Vinh Cựu tuyển thủ Công Vinh trở về quê Nghệ An trên cương vị lãnh đạo của đội TP.HCM, khác xa với cái thời anh chỉ biết phục tùng với thân phận quần đùi áo số. Dĩ nhiên, cái tình của Công Vinh đối với SL Nghệ An vẫn sâu đậm và sân Vinh là một phần ký ức vàng son đời cầu thủ của mình. Tuy nhiên, Công Vinh bắt buộc “ăn cây nào rào cây đó” nên không có chuyện TP.HCM sẽ lơi lỏng tinh thần và lối chơi. Nội lực SL Nghệ An không mạnh hơn TP.HCM ở cuộc đối đầu này (VTC6 trực tiếp 17 giờ) nhưng lợi thế khán giả cuồng nhiệt trên “chảo lửa” Vinh sẽ giúp họ chiếm ưu thế và giành chiến thắng. Trận đấu sớm còn lại, Hải Phòng dễ dàng nhảy vào tốp đầu bảng khi gặp đội khách dễ chơi Cần Thơ (BĐTV trực tiếp 17 giờ) đang hồi mạt vận với vị trí áp chót bảng. Chẳng có lúc nào con đường tiến của Hải Phòng hanh thông như lúc này, bởi đối thủ của họ quá yếu.