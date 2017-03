Quyền năng của những "lời phán" từ máy tính

HLV Arsene Wenger

Nhưng để tận dụng và vận dụng tối đa ưu thế của máy tính vào môn thể thao mang nặng yếu tố con người là cả một câu chuyện dài chưa có hồi kết…



Những người đi tiên phong



Với hai tấm bằng cử nhân kỹ thuật điện và thạc sỹ kinh tế, HLV trưởng Arsene Wenger của Arsenal hẳn chẳng làm ai ngạc nhiên khi được nêu tên là một trong những nhà cầm quân đi đầu trong trào lưu áp dụng sự tiến bộ của máy tính vào công tác huấn luyện của mình. Những năm cuối thập kỷ 80 của thế kỷ trước, khi máy tính đang còn ở thời kỳ sơ khai, Giáo sư đã sử dụng một chương trình máy tính có tên Top Score do một người bạn phát triển để phân tích các số liệu của cầu thủ và trận đấu. Hiệu quả của việc ứng dụng chương trình này là không nhiều, nhưng cũng theo HLV danh tiếng người Pháp này, thì đó là nền tảng bước đầu rất đáng khích lệ để ông tin tưởng và mạnh dạn áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác chuyên môn của mình.



Cũng trong khoảng thời gian này, một vị HLV lừng danh khác - Valeri Lobanovski đã cùng giáo sư toán học người Ukraine, Anatoly Zelentsov, phát triển và áp dụng chương trình máy tính phân tích các dữ liệu bóng đá của mình trên chính các cầu thủ Dynamo Kiev. Năm 1992, chính HLV Lobanovski đã từng phát biểu: “Một đội bóng có con số sai sót trong xử lý tình huống dưới 18% trong một trận đấu là đội bóng không thể bị đánh bại”. Con số này được đúc kết ra từ chính chương trình phân tích trên máy tính của Zelentsov.



“Thống kê cho phép chúng ta nhìn thấy những thứ không nhìn được bằng mắt thường. Như khi xem ảo thuật, ta thấy họ lấy con thỏ ra từ chiếc mũ, nhưng nếu nhìn bằng cái nhìn lý trí - như máy tính, ta biết con thỏ không hề có trong đấy”. - Billy Beane, cầu thủ và HLV bóng rổ NBA, giám đốc NetSuite - công ty phân tích dữ liệu VĐV hàng đầu thế giới.



Tấm gương Big Sam



Là người đi sau, nhưng Sam Allardyce lại có được những lợi thế vượt trội so với những Wenger hay Lobanovski khi từng tiếp cận với việc sử dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phân tích dữ liệu trong thể thao của Mỹ hồi ông chơi bóng tại đây. Năm 1999, khi trở thành HLV đội bóng nhỏ Bolton, không đủ tài chính để mua về các cầu thủ giỏi, ông quyết định đầu tư cho những nhà phân tích số liệu giỏi. Với con số thống kê mà máy tính chỉ ra “quyền sở hữu bóng được chuyển qua lại giữa hai đội khoảng 400 lần trong một trận đấu”, Big Sam quyết định buộc các cầu thủ Bolton triển khai thế trận phòng ngự càng nhanh càng tốt khi đội nhà mất bóng. Và đó có thể coi như định hướng mang tính bước ngoặt để tạo ra một Bolton rất khó bị đánh bại ở Premiership sau này.



Những thống kê mới đây đã chỉ ra một con số khiến không ít người ngạc nhiên: 45-50% số bàn thắng của Bolton thời kỳ ấy được ghi từ những tình huống cố định, gấp 3 lần tỷ lệ trung bình của cả giải đấu. Lý giải điều đó, Gavin Fleig - trưởng nhóm phân tích số liệu của Bolton lúc bấy giờ - kể lại: “Sam Allardyce yêu cầu chúng tôi dùng dữ liệu để khoanh vùng những vị trí bóng thường tìm đến trong các tình huống cố định như phạt góc, ném biên, đá phạt. Sau đó, chúng tôi “cài cắm” cầu thủ của mình ở đúng những vị trí mà máy tính chỉ ra”.



Không chỉ tác động tới chiến thuật, những con số thống kê còn tạo ra một Big Sam khôn ngoan trên thị trường chuyển nhượng. Năm 2004, Bolton bắt đầu rủng rỉnh và tính đến chuyện mua những cầu thủ giỏi. Sam Allardyce quyết định ký hợp đồng với Gary Speed - tiền vệ lúc đó đã 34 tuổi. Nhiều người thắc mắc. Fleig thay mặt sếp giải thích: “Nhìn vào những thống kê về thể lực, Speed không hề thua kém những cầu thủ trẻ hơn đứng đầu trong danh sách như Steven Gerrard hay Frank Lampard. Vả lại, thể lực của Speed cũng không có dấu hiệu giảm sút trong hai mùa bóng trở lại đây”. Kết quả: tiền vệ trung tâm này chơi tốt trong đội hình Bolton cho đến tận năm… 38 tuổi.



Quyền năng của những con số



Những thành công của Big Sam cùng với sự bùng nổ của cuộc cách mạng số trong thời gian sau đó khiến việc áp dụng máy tính vào phân tích chuyên môn được rất nhiều HLV ưa chuộng. Và cũng từ đó, họ đưa ra không ít quyết định sáng suốt. Việc Alex Ferguson bán Jaap Stam hồi tháng 8 năm 2001 là một ví dụ. Khi ấy, rất nhiều người đã sững sờ khi thấy Sir Alex đẩy trung vệ tốt nhất của M.U cho Lazio. Để lý giải điều này, báo giới đoán già đoán non rằng trung vệ người Hà Lan này đã làm mếch lòng ông thầy với cuốn tự truyện mới xuất bản, trong đấy tiết lộ những chi tiết “thâm cung bí sử” của M.U. Nhưng sự thật không phải thế. Một bản phân tích dữ liệu được chuyển đến tay Ferguson tại thời điểm ấy, trong đó chỉ ra rằng số lượng cú chuồi bóng của trung vệ này ngày càng ít đi. Lúc đấy Jaap Stam đã 29 tuổi. Và Ferguson quyết định bán ngôi sao người Hà Lan mà chẳng bao giờ phải hối tiếc về quyết định của mình.



Trong khi đó, việc Real Madrid “bán tống bán tháo” Claude Makelele cho Chelsea với giá 17 triệu bảng vào năm 2003 lại là một ví dụ về việc… không đọc được “lời phán” của những thống kê từ máy tính. Chủ tịch Real lúc đó là Florentino Perez nhận xét về Makelele: “Kỹ thuật trung bình, thiếu tốc độ và kỹ năng đi bóng, thường chuyền ngang và chuyền về. Không biết đánh đầu và thậm chí không chuyền bóng chính xác quá nổi 3 mét”. Nhưng có một điều Perez và cả Real Madrid đều không thấy, mà máy tính lại nhìn ra: “84% thời gian tiền vệ này hoạt động với cường độ cao là lúc bóng đang ở trong chân đối phương, gấp đôi so với các tiền vệ phòng ngự khác”. Và vì không để ý đến chi tiết ấy, Real đã bán đi một trong những viên ngọc quý nhất của mình. Ai cũng biết, sau đó Makelele thành công thế nào tại Chelsea, đến mức giờ đây bóng đá thế giới có hẳn một hình mẫu “vai trò kiểu Makelele”!



Ngày nay, khi cuộc cách mạng số hóa đã đi sâu vào thế giới bóng đá, những thống kê càng có chỗ đứng vô cùng quan trọng với các CLB khi họ quyết định mua hoặc bán cầu thủ. Nếu một đội bóng lớn của Anh tìm kiếm trên thị trường một tiền vệ tấn công với 2 tiêu chí làm chuẩn: số đường chuyền chính xác trên 80% và có số trận ra sân trên 70% ở cả mùa giải. Nhập 2 yêu cầu này vào máy tính, trong chớp mắt họ có trong tay danh sách những ứng cử viên hàng đầu. Cesc Fabregas (Arsenal) và Steven Gerard (Liverpool) là 2 cái tên mà ai cũng biết là đáp ứng đúng tiêu chí. Nhưng cái tên thứ ba sẽ làm nhiều người ngạc nhiên: Kevin Nolan của Newcastle. Tất nhiên những con số là chưa đủ để đi tới một quyết định, nhưng nó cũng cung cấp cho những nhà tuyển trạch một cách đánh giá đặc biệt mà cảm quan thông thường, ít ai nghĩ đến.



Với Man City chẳng hạn, có cách nào để lượng hóa được đóng góp của những bản hợp đồng mới của họ như Carlos Tevez, David Silva, Adam Johnson và Yaya Toure mùa bóng vừa qua? Những con số chỉ ra rằng, trong 6 tháng kể từ khi có được bộ tứ này, tỷ lệ kiểm soát bóng trên 30m chiều dọc tính từ cầu môn đối phương của Man xanh tăng 7,7%. Để đối sánh, con số này của 4 đội bóng dẫn đầu Premier League luôn cao hơn các đội còn lại.



Kỳ 2: Con số cũng biết nói dối

Theo Quế Nam (Bongdaplus)