Quyết ghi bàn, Torres chăm chỉ tập... dứt điểm

Thời gian Torres khoác áo CLB Chelsea đã gần tròn 1 năm. Tuy nhiên sau 41 lần ra sân thi đấu cho The Blues, chân sút người Tây Ban Nha mới ghi được vỏn vẹn 5 bàn thắng. Hai bàn thắng gần nhất Torres ghi được cũng đã từ tháng Mười năm ngoái (Chelsea thắng Genk 5-0 ở Champions League). Tính ra, đã hơn 13 giờ liên tiếp ra sân Torres không ghi bàn trong màu áo CLB Chelsea (và cả tuyển Tây Ban Nha). Torres đang rất cố gắng để ghi được bàn thắng cho Chelsea Trước tình trạng đó, cựu tiền đạo Liverpool đang làm tất cả những gì có thể để cải thiện phong độ của mình. Thậm chí ngôi sao có giá 50 triệu bảng sẵn sàng ở lại tập luyện dứt điểm khi tất cả các đồng đội Chelsea đã ra về. “Fernando tập luyện rất chăm chỉ để hoàn thiện bản thân. Chúng tôi tập dứt điểm rất nhiều trong mỗi buổi tập. Tuy nhiên Torres còn luyện tập thêm khâu đó ở cuối mỗi buổi tập, trong cả tuần. Cậu ấy dứt điểm rất tuyệt vời khi tập luyện”, trợ lí HLV Steve Holland của The Blues cho hay. Tiền đạo Drogba trở về thi đấu cho đội tuyển quốc gia Bờ Biển Ngà tại Cúp các quốc gia châu Phi (CAN) là cơ hội để Torres ra sân thường xuyên hơn trong màu áo xanh. Tuy nhiên đây nhiều khả năng cũng là cơ hội cuối cùng HLV Villas-Boas trao cho chân sút người Tây Ban Nha. Nếu không thể hiện được mình trong khoảng thời gian Drogba vắng mặt, nhiều khả năng Torres sẽ phải ra đi. Theo Đăng Khôi (Bongdaso)