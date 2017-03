Ranieri: 'Trận nào cũng là trận chung kết'

Giờ đây chiến lược gia người Ý của Leicester đang khuyến cáo học trò các trận đấu còn lại của mùa giải đều là những trận chung kết nếu toàn đội muốn làm một điều gì đó đặc biệt ở mùa bóng này.

May mắn đến từ chính Leicester khi họ thắng Watford bằng bàn thắng duy nhất phút 56 do công cầu thủ người Algeria Riyad Mahrez. May mắn từ đối thủ mang lại khi tuần qua hai đội bám đuổi quyết liệt, ngay phía sau là Tottenham và Arsenal lại chia điểm nhau, tức họ đã "dìm" nhau để Leicester tiếp tục vượt lên.



Riyad Mahrez được đồng đội công kênh khi ghi bàn duy nhất giúp Leicester thắng Watford 1-0.

Sau 29 lượt trận thì Leicester đạt tròn con số 60 điểm, hơn đội nhì bảng Tottenham 5 điểm và hơn đội thứ ba Arsenal 8 điểm. Sau lượt trận tuần qua, chiến lược gia Ý của Leicester nói: "Thực tình hôm ấy tôi chỉ tập trung vào việc chỉ đạo đội nhà thắng Watford mà chẳng để ý đến kết quả của Tottenham và Arsenal. Kết quả Arsenal và Tottenham hòa nhau làm cho Leicester có lợi nhưng để vô địch thì chúng tôi phải tự mình tạo ra lợi thế chứ chẳng trông chờ yếu tố khách quan nào cả".

Ranieri cũng cảnh báo học trò không được có thái độ lơ là từ nay đến cuối giải, hãy tập trung cao độ vào chín vòng đấu còn lại, mỗi trận đều là trận chung kết và muốn làm điều gì đó đặc biệt thì phải luôn ra sân với tinh thần cao nhất.

Cựu HLV Chelsea này cũng cho biết 5 điểm cách biệt với đội thứ nhì không là gì cả, Leicester cần phải chiến đấu hơn nữa. Tôi chỉ hài lòng khi cầu thủ của mình ra sân là tập trung tinh thần cao nhất và chiến đấu.

Có một quá trình dài làm việc ở Anh, HLV Ranieri cũng nhận ra một điều rằng chẳng có đội nào có thể lên ngôi khi qua 29 vòng đấu không thể đạt được con số 54 điểm.

Bây giờ đội Leicester của ông qua 29 lượt trận đã có 60, một chức vô địch lịch sử đang vẫy gọi "chú bé tí hon".