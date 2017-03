Real áp đảo Barca trong cuộc bình chọn Goal 50

Real áp đảo Barca Sau 3 năm núp dưới cái bóng Barca, Real Madrid đã trở lại ngai vàng bóng đá Tây Ban Nha. Đó là thành tích quá xứng đáng với nỗ lực của thầy trò Jose Mourinho. Bởi vậy, trong cuộc bình chọn 50 ngôi sao xuất sắc nhất mùa giải 2011-12 do Goal tổ chức, đội bóng Hoàng gia đã chiếm số lượng áp đảo với 9 cầu thủ, hơn 3 cầu thủ so với kình địch Barca. Đội bóng xếp thứ 3 là Man City (6 cầu thủ). La Liga là số 1 Với số lượng áp đảo của Real và Barca, không bất ngờ khi La Liga trở thành giải đấu có sự góp mặt nhiều ngôi sao nhất (18 cầu thủ). Trong đó, có 9 cầu thủ Real, 6 cầu thủ Barca, 3 ngôi sao còn lại đến từ Atletico Madrid, Atheltic Bilbao và Valencia. Premier League xếp ở vị trí thứ 2 với 13 cầu thủ. Các vị trí còn lại lần lượt thuộc về Bundesliga (7 cầu thủ), Serie A (5),… Tây Ban Nha lại thắng thế Tây Ban Nha một lần nữa cho thấy sức mạnh vượt trội ở các cuộc bình chọn. Trong 50 ngôi sao xuất sắc nhất được Goal bình chọn, có tới 1/5 trong đó thuộc về đội bóng xứ Bò tót (10 cầu thủ). Số lượng đó gấp đôi quốc gia xếp thứ 2, Đức (5 cầu thủ). Anh và Argentina chỉ có 3 cầu thủ trong danh sách này. Bóng đá tấn công lên ngôi Trong 50 ngôi sao được Goal bình chọn, có tới 24 vị trí thuộc về hàng tiền đạo, 13 tiền vệ, 9 hậu vệ và 4 thủ môn. Iniesta – Xavi: Ông vua danh hiệu Dưới triều đại Pep Guardiola, Barca đã trở thành thế lực bành trướng La Liga và đấu trường châu Âu. Không bất ngờ khi 2 trong số những ngôi sao sáng nhất của họ, Andres Iniesta và Xavi Hernandez là những người có số danh hiệu nhiều nhất trong top 50 cầu thủ được Goal bình chọn. Trong khi Xavi sở hữu 23 danh hiệu thì con số này bên phía Iniesta là 22. Messi vô địch về số lần ra sân Mặc dù không đoạt giải thưởng nhưng Messi lại là cầu thủ có số lần ra sân nhiều nhất trong 12 tháng vừa qua. Tiền đạo Argentina đã có 60 lần ra sân trong màu áo Barca, nhiều hơn Crí Ronaldo 5 trận. Người đồng hương của Messi là Higuain xếp ở vị trí thứ ba với 54 lần ra sân thi đấu. Neymar trẻ nhất, Buffon già nhất Cuộc bình chọn top 50 của Goal không lấy tiêu chí về độ tuổi. Tuy nhiên, kết quả của cuộc bình chọn đã ít nhiều chỉ ra thời kì hoàng kim trong sự nghiệp thi đấu của các ngôi sao. Độ tuổi 24-27 và 28-31 chiếm thế áp đảo với tổng cộng 35 cầu thủ. Neymar là ngôi sao trẻ nhất. Trong khi đó, người có độ tuổi cao nhất là thủ thành Juventus, Gianluigi Buffon. Nike cũng được vinh danh Trong số 50 ứng cử viên, có 16 người đi giày Adidas, 25 đi giày Nike, 7 đi giày Puma và 2 đi giày Umbro. Ronaldo - người chiến thắng chung cuộc sử dụng giày của hãng Nike. Sự khác biệt của Messi Trong danh sách 50 ngôi sao được Goal bình chọn, đa phần trong đó đều là những người có chiều cao khá tốt: 170-179 cm(15 cầu thủ), 180-189 cm (20 cầu thủ). Trong khi đó, Lionel Messi lại là người duy nhất góp mặt cho dù anh chỉ có chiều cao 169 cm. Giải thưởng Cristiano Ronaldo chính là người về nhất trong cuộc bình chọn top 50 ngôi sao bóng đá xuất sắc nhất mùa giải 2011-12 do Goal bình chọn. Về thứ 2 trong cuộc bình chọn này là Lionel Messi (Barcelona) và thứ 3 là người đồng đội của Ronaldo tại Real - Iker Casillas. Messi ghi được 50 bàn tại La Liga mùa trước (hơn Ronaldo 4 bàn) và đoạt danh hiệu Vua phá lưới. Tuy nhiên, ngôi sao người Argentina cùng Barca về sau Real tại La Liga và bị loại ở bán kết Champions League trước Chelsea. Danh sách 50 cầu thủ được Goal bình chọn 50. Clint Dempsey (Mỹ - Fulham); 49. Andrea Barzagli (Italia – Juventus); 48. Youssef Msakni (Tunisia - Esperance Tunis); 47. Fernando Llorente (TBN – Bilbao); 46. Roman Shirokov (Nga – CSKA Moskva); 45. Petr Cech (CH Séc – Chelsea); 44. Shinji Kagawa (Nhật – Dortmund); 43. Dani Alves (Brazil – Barca); 42. Christopher Katongo (Zambia – Henan); 41. Olivier Giroud (Pháp – Montpellier); 40. Wayne Rooney (Anh – Man Utd); 39. Eden Hazard (Bỉ - Lille); 38. Gianluigi Buffon (Italia – Juventus); 37. Arturo Vidal (Chile – Juventus); 36. Neymar (Brazil – Santos); 35. Klaas-Jan Huntelaar (Hà Lan – Schalke 04); 34. Lukasz Piszczek (Ba Lan – Dortmund); 33. Sami Khedira (Đức – Real); 32. Emerson Sheik (Brazil – Corinthians); 31. Gonzalo Higuain (Argentina – Real); 30. Cesc Fabregas (TBN – Barca); 29. Robert Lewandowski (Ba Lan – Dortmund); 28. Mario Gomez (Đức – Bayern); 27. Sergio Busquets (TBN – Barca); 26. Mats Hummels (Đức – Dortmund); 25. Ramires (Brazil – Chelsea); 24. Jordi Alba (TBN – Valencia); 23. Joe Hart (Anh – Man City); 22. Marco Reus (Đức – M’gladbach); 21. Xabi Alonso (TBN – Real); 20. Pepe (BĐN – Real), 19. Zlatan Ibrahimovic (Thụy Điển – AC Milan); 18. Radamel Falcao (Colombia – Atletico); 17. Sergio Aguero (Argentina – Man City), 16. Karim Benzema (Pháp – Real); 15. Robin Van Persie (Hà Lan – Arsenal); 14. David Silva (TBN - Man City); 13. Mario Balotelli (Italia – Man City); 12. Mesut Ozil (Đức – Real); 11. Vincent Kompany (Bỉ - Man City); 10. Sergio Ramos (TBN – Real); 9. Yaya Toure (BBN – Man City); 8. Ashley Cole (Anh – Chelsea); 7. Xavi Hernandez (TBN – Barca); 6. Didier Drogba (BBN – Chelsea); 5. Andrea Pirlo (Italia – Juventus); 4. Andres Iniesta (TBN – Barca); 3. Lionel Messi (Argentina – Barca); 2. Iker Casillas (TBN – Real); 1. Cristiano Ronaldo (BĐN – Real). Theo Hoàng Ngọc (Bongdaso)