Real đối mặt với lịch thi đấu khủng

HLV Jose Mourinho tự tin tuyên bố, sau trận hòa 1-1 trên sân Bernabeu, M.U không giành được lợi thế nhiều hơn so với Real Madrid, và cơ hội giành chiếc vé vào tứ kết vẫn đang chia đều cho hai đội.

Real đang đối mặt với nhiều thách thức

Tuy vậy, chưa nói đến việc Real cần phải giành chiến thắng tại Old Trafford, nếu chỉ nhìn vào chặng đường tiếp theo của hai đội, thầy trò Jose Mourinho đang phải chịu bất lợi hơn so với đối thủ.



Theo đó, thời điểm đá trận lượt về trên sân Old Trafford cũng là lúc Real đối mặt với lịch thi đấu không thể nặng hơn. Chỉ trong vòng một tuần, Real sẽ có hai trận "Kinh điển" với Barca, cùng cuộc quyết chiến với M.U.



Đầu tiên là trận lượt về vòng bán kết Cúp Nhà Vua trên sân Camp Nou ngày 26/2. Sau khi hòa 1-1 trong trận lượt đi trên sân nhà, hy vọng vào đá trận chung kết của "Mou Team" đang bị đe dọa nghiêm trọng.



Ngay sau đó là trận "Kinh điển" khác trên sân nhà Bernabeu, trong khuôn khổ La Liga. Dù hy vọng bảo vệ danh hiệu vô địch La Liga đã chấm dứt, nhưng thầy trò Mourinho vẫn còn danh dự để chiến đấu.



Tuần lễ "Tourmalet" khép lại bằng trận chiến ở "Nhà hát của những giấc mơ" vào đêm 5/3. 3 trận đấu với hai chuyến làm khách, áp lực dành cho Real rõ ràng là rất lớn.



Cả 3 trận đấu này đều mang ý nghĩa quan trọng, và Real không thể phớt lờ bất kỳ cuộc chiến nào. Như vậy, việc phải căng sức cho chặng "Tourmalet" đe dọa rất nhiều đến thể lực của Real - đặc biệt là khi hành quân đến thành Manchester.



Chưa kể, nếu phải nhận những kết quả bất lợi trong hai trận "Kinh điển" liên tiếp với Barca, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ bước vào cuộc chiến tại Manchester với tinh thần không phải là tốt nhất.



Mou tỏ ra rất tự tin, nhưng thực tế tương lai của Real trên cả 3 mặt trận không còn nằm trong tầm kiểm soát của bản thân ông và các học trò.





Theo K.N (VNN)