Real gây sốc khi ra giá 60 triệu bảng mua Rooney

Theo thông tin từ Daily Star, đôi bóng Hoàng gia coi Rooney là mục tiêu chuyển nhượng số 1 của họ trong kỳ chuyển nhượng hè 2010.





Rooney đang là chân sút chủ lực của M.U - Ảnh: Getty

Được biết, phía M.U đang lên kế hoạch đàm phán hợp đồng mới với Rooney vào tháng tới và muốn anh gia hạn đến năm 2016, hưởng mức lương cao nhất tại Old Trafford - 170.000 bảng/tuần.



Tuy nhiên, Real Madrid hi vọng Rooney sẽ thay đổi suy nghĩ và muốn chèo kéo anh rời khỏi xứ sương mù, tương tự cách mà họ đã cuỗm "viên ngọc quý" Cristiano Ronaldo từ tay "Quỷ đỏ".



Hè năm ngoái, đội chủ sân Bernabeu đã trả mức phí chuyển nhượng kỷ lục 80 triệu bảng để có được chữ ký siêu sao người Bồ. Với trường hợp Wayne Rooney, các quan chức ở "Nhà Trắng" cũng sẵn sàng dốc hầu bao 60 triệu bảng.



Chủ tịch Floretino Perez đang khát khao xây dựng đế chế Galaticos thứ hai tại thành Madrid, với những siêu cầu thủ như Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo, Kaka hay Xabi Alonso.



Một nguồn đáng tin cậy từ Madrid cho hay: "Rooney là mục tiêu hàng đầu của Real hè tới. Madrid sẽ thuyết phục anh như cách họ đã từng làm với hai cầu thủ cũ của M.U là David Beckham và Ronaldo. Thực tế chứng minh họ luôn thành công, và hi vọng lần tới với Rooney cũng vậy".







Ronaldo muốn người bạn thân chuyển sang khoác áo Real - Ảnh: D.M

Về phần giám đốc điều hành Real - Jorge Valdano lại thích chiêu mộ tiền đạo người đồng hương Sergio Aguero. Nhưng Perez nhất quyết bảo lưu quan điểm muốn tậu Rooney.



Nhiều khả năng, ông sẽ nhờ cậy Ronaldo, người giữ mối quan hệ tốt với Rooney, để kêu gọi tiền đạo người Anh chuyển đến thi đấu tại La Liga.



Đương nhiên, Sir Alex Ferguson sẽ làm mọi cách để ngăn cản phi vụ chuyển nhượng này. Bản thân Rooney cũng từng cam kết, muốn gắn bó trọn đời với "Quỷ đỏ". Nhưng Real tự tin, sức hấp dẫn của "dải ngân hà" sẽ giúp họ lôi kéo bất kì cầu thủ nào trên Thế giới.



Gần đây, nhân dịp lễ Giáng sinh, Ronaldo cũng ủng hộ ý định Perez muốn mua Rooney: "Tôi cam đoan rằng Rooney sẽ mang đến nguồn cảm hứng mới cho Real. Tôi biết anh ấy là tiền đạo hoàn hảo và sẽ dễ dàng thích nghi với sân chơi La Liga".

Theo Anh Vũ tổng hợp (VNN)