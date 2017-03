Real giành chiến thắng chật vật trước Sporting

Bàn thắng duy nhất của Gonzalo Higuain đã đem lại trận thắng thứ sáu liên tục ở giải vô địch Tây Ban Nha cho Real. Nhờ đó, Real một lần nữa vượt qua Barca, đội chiếm vị trí dẫn đầu nhờ trận thắng Villarreal 3-1 trước đó 24 giờ.









Vòng 11

Thứ bảy, ngày 13/11

Athletic Bilbao 1-0 Almeria

Atletico Madrid 3-0 Osasuna

Barcelona 3-1 Villarreal

(Villa 22', Messi 58', 83' - Nilmar 26')Chủ nhật, 14/11

Hercules 2-1 Real Sociedad

Malaga 1-0 Levante

Mallorca 0-0 Deportivo La Coruna

Racing Santander 0-0 Espanyol

Zaragoza 1-2 Sevilla 15/11

Sporting Gijon 0-1 Real Madrid

(Higuain 82')

Valencia 2-0 Getafe

Đội hình thi đấu:

Sporting:

Juan Pablo, Lora, Botía, Gregory, José Ángel, Eguren (Luis Morán, 86'), Rivera, Nacho Novo, Carmelo (De las Cuevas, 70'), Sangoy (Barral, 77').

Real Madrid:

Casillas, Sergio Ramos, Pepe, Carvalho, Marcelo, Khedira, Ozil (Arbeloa, 88'), Alonso, Ronaldo, Higuain (Lass, 84'), Di María (Benzema, 64').





Theo VNE



Kết quả tối qua cũng đồng nghĩa với việc đội chủ sân Bernabeu tiếp tục kéo dài chuỗi bất bại dưới sự dẫn dắt của HLV Jose Mourinho lên con số 17 trên mọi đấu trường, trong đó có 13 chiến thắng.Do bị cấm xuất hiện ở khu vực chỉ đạo 2 trận, Mourinho đã phải xem các học trò chơi từ khán đài trong trận đấu tối qua. Đây là mức phạt cho việc nhà cầm quân này khẩu chiến với trọng tài trong trận thắng Murcia 5-1 ở Cup Nhà Vua giữa tuần trước. Trước chuyến hành quân đến sân của Sporting Gijon, Mourinho cũng khẩu chiến với HLV Sporting là Manuel Preciado. Do vậy, bầu không khí càng trở nên căng thẳng đối với các cầu thủ Real. Tuy nhiên, họ đã vượt qua được sức ép, ghi được bàn thắng đúng lúc.Trái lại, Sporting đã rơi vào cảnh thiệt đơn hại kép. Hậu vệ Alberto Botia của đội chủ nhà bị truất quyền thi đấu trong khoảng thời gian đá bù.Với sự chỉ đạo trên sân của trợ lý HLV Aitor Karanka, các cầu thủ Real đã khởi đầu khá tốt. Ở phút thứ 10, Higuain có pha dứt điểm suýt thành bàn. Tiền đạo người Argentina này bằng xuống trống trải sau pha bật tường với Mesut Ozil và may mắn đã không ủng hộ: cú sút chìm chạm cột dọc, bóng bật trở lại rơi vào tay thủ môn Juan Pablo Colinas.Pha dứt điểm của Higuain cũng là tình huống đáng kể nhất trong hiệp một. Hai đội đều sử dụng lối chơi chặt chẽ, làm các diễn biến trở nên tẻ nhạt.Sau giờ nghỉ, Real tiếp tục là đội khởi đầu tốt hơn, bắt đầu gây ra những vấn đề thật sự cho hàng thủ của Sporting.Phút 49, Angel Di Maria buộc Colinas phải trổ tài, trước khi thủ môn này từ chối nỗ lực dứt điểm của Higuain. Đó là tình huống đáng tiếc đối với Higuain ở phút 68 khi tiền đạo này có bóng trong tư thế đối mặt. Higuain còn có bàn không được công nhận do lỗi việt vị.Sporting cũng tạo được một số tình huống đáng kể, trong đó nổi bật là cú sút của Gaston Sangoy. Sau khi lẻn xuống sau hàng thủ Real, tiền đạo này bỏ lỡ cơ hội với cú sút chệch cột dọc.Sự xuất hiện của Karim Benzema từ phút 64 đã cải thiện khả năng tấn công của Real. Sau thời gian khó khăn đầu mùa, tiền đạo tr người Pháp có vẻ chơi tự tin hơn. Benzema suýt ghi bàn ở phút 75 khi Colinas phải cứu thua bằng những đầu ngón tay.Khoảng 7 phút sau, Benzema cũng tham gia vào tình huống ghi bàn của Higuain. Quả tạt của hậu vệ Sergio Ramos được Benzema dứt điểm nối bằng một cú đánh đầu mạnh. Colinas đã cứu thua nhưng bóng bật ra, và Higuain dễ dàng dứt điểm ở cự ly gần.Vượt lên khá muộn nhưng công sức của Real suýt bị hủy hoại nếu thủ môn Iker Casillas không cản được tình huống sau đó chỉ khoảng 60 giây.Cầu thủ dự bị David Barral dứt điểm rất tốt sau quả tạt từ cánh trái bằng một pha đánh đầu vào góc xa. May cho Real là Casillas kịp bay về bên phải đẩy được bóng.Cơ hội của Barral cũng là tình huống nguy hiểm cuối cùng của Sporting. Trong khoảng thời gian đá bù, Botia phải nhận thẻ đỏ trực tiếp do phạm lỗi với Cristiano Ronaldo.