Real Madrid - Almeria: Cuộc sống “không Kaka”

Quan trọng hơn, Real còn mất đi nhạc trưởng Kaka trước trận đấu then chốt với Almeria tại Bernabeu đêm nay.

Real Madrid vẫn có thứ để tự hào, theo như HLV Pellegrini cũng như thủ thành Casillas khẳng định “nếu may mắn hơn, Real đã có 1 điểm rời Nou Camp”. Quả thật nếu Ronaldo đánh bại được Valdes hay Higuain. Marcelo hay Benzema nhanh chân hơn Puyol, thế trận có lẽ đã rẽ theo hướng khác.

Real sẽ gặp nhiều khó khăn khi thiếu vắng Kaka

Người Madrid có trăm ngàn lý do để đổ lỗi cho thất bại đó. HLV, cầu thủ cho đó là sự thiếu may mắn còn một số tờ báo thân Madrid như AS, Marca bới ra vụ Ronaldo cùng nhiều “Galacticos” bị chiếu tia laser vào mặt. Có thể, sự cố trên sẽ khiến Barca bị treo sân nhưng Real Madrid không thế lấy lại được 1 điểm cũng như ngôi đầu bảng đã thuộc về Barcelona.

Sau trận Barca thắng nhàn Xerez 2-0, khoảng cách giữa hai đội đã là 5 điểm nên Pellegrini thấu hiểu, họ đã không còn đường lùi. Nếu không thể đánh bại Almeria, họ đứng trước nguy cơ bị Barca bỏ xa trên BXH, thậm chí sẽ bị ra rìa khỏi cuộc đua tranh ngôi vô địch ngay từ lượt đi.

Đang ở thế bất lợi, Real Madrid còn chịu một cú sốc lớn khi Kaka bị dính chấn thương và có thể phải nghỉ thi đấu ở trận gặp Marseille tuần sau. Tầm ảnh hưởng của Kaka đến lối chơi Real là điều không ai phủ nhận. “Số 8” đã thi đấu 18/19 trận cho Real trên mọi mặt trận (1417 phút) và dù không phải lúc nào cũng đạt phong độ cao nhất, nhưng ai cũng rõ, Real sẽ đối mặt với muôn ngàn khó khăn nếu vắng Kaka.

Trong lối chơi Real, nếu như Alonso, Lass Diarra quá thiên về phòng ngự còn Higuain, Benzema chỉ biết tập trung cho mặt trận tấn công. Cầu thủ duy nhất có thể đảm đương vai trò cầu nối giống Kaka là Raul lại không đạt phong độ cao và thường xuyên bị Pellegrini tống lên ghế dự bị.

Mọi kỳ vọng của "Kền kền trắng" sẽ đổ dồn lên vai C. Ronaldo

Màn trình diễn của CR9 tại Nou Camp được đánh giá là chấp nhận được và nếu may mắn hơn, anh đã có bàn thắng ở trận “Siêu kinh điển”. Nhưng đòi hỏi một cầu thủ mới trở lại sau chấn thương, lại được khuyến cao chỉ nên chơi 60 phút/trận thực sự quá ư mạo hiểm.

Hơn nữa, Ronaldo không thuộc mẫu cầu thủ gắn kết đội bóng lại như Kaka và CR9 chỉ tỏa sáng khi anh được cung cấp bóng một cách đều đặn. Trao gánh nặng tuyến giữa nhiều quá cho Ronaldo sẽ khiến cầu thủ này không phát huy được hết sở trường, chưa kể đối thủ của họ đêm nay là Almeria lại chơi khá rắn ở giữa sân.

Đây là mùa giải thứ 3, Almeria được hít thở bầu không khí sôi động ở Liga và họ vẫn không thay đổi hình ảnh là bao qua các đời HLV Unai Emery, Muniz hay Hugo Sanchez. CLB xứ Catalan vẫn là một thế có lối chơi khá rắn và luôn khiến đội bóng lớn phải e ngại trong những cuộc đấu cơ bắp ở giữa sân.

Hugo Sanchez tự tin trước chuyến tái hồi sân Bernabeu

Tuy không còn chân sút chủ lực Negredo nhưng không vì thế mà Almeria suy yếu. Họ vẫn có được vị trí an toàn so với nhóm cầm đèn đỏ. Trong lần hành quân đến Nou Camp, thầy trò HLV Hugo Sanchez chỉ chịu thất bại 0-1 và lần này, CLB xứ Andalucia hy vọng sẽ đạt được thành tích khả quan hơn tại Bernabeu.

Ngoài Kaka, Real Madrid hầu như không thiếu vắng một trụ cột đáng kể nào. Nhiều khả năng, Higuain sẽ là tiền đạo duy nhất còn bộ ba Ronaldo-Vaart-Marcelo sẽ đá ngay phía sau. Bên phía Almeria, Quillo, David Rodriguez, Solari, Borzani cùng Vargas sẽ vắng mặt do chấn thương. Thua kém đối thủ về mọi mặt nhưng không có nghĩa Almeria sẽ lùi bước bởi Hugo Sanchez quyết sẽ gây nhiều khó khăn trong chuyến trở lại Bernabeu đêm nay.

Vòng 13 La Liga Chủ nhật, 6/11 Sevilla - Valladolid 0h Xerez - Atletico 0h R. Madrid - Almeria 2h Deportivo - Barca 4h Tenerife - Gijon 23h Espanyol - Racing 23h Mallorca - Zaragoza 23h Malaga - Osasuna 23h Thứ hai, 7/11 Villarreal - Getafe 1h Bilbao - Valencia 3h