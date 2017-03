Real Madrid chuẩn bị kế hoạch tương lai

HLV Mourinho

Hơn Barcelona 7 điểm tại La Liga, rộng cửa đi tiếp tại Champions League (chỉ phải gặp CSKA Moscow tại vòng 1/8), có thể nói, Real Madrid đang trải qua một mùa giải tương đối thành công, sau thời gian quá dài phải núp bóng Barca.



Đánh giá Real thành công không hề cảm tính. Tờ Marca vừa đăng tải một con số thống kê được công ty Prime Time Sport xác nhận: Real Madrid đang là CLB thành công nhất trong 5 giải VĐQG lớn tại châu Âu (Anh, Italia, TBN, Đức và Pháp). Cụ thể: Họ giành được 85,96% số điểm tuyệt đối và cũng đang sở hữu hiệu suất ghi bàn trung bình cao nhất (3,53 bàn/trận, Barca chỉ là 2,9 bàn).



Prime Time Sport khẳng định thêm, Real Madrid đồng thời đang là CLB phát huy tiềm lực của các cầu thủ hiệu quả nhất châu Âu. Tất cả các cầu thủ Real có tên trong đội hình 1 đều chơi 50% số phút hiệu quả (dựa trên tiêu chí riêng của Prime Time Sport). Sự hiệu quả trong cách dùng người của Mourinho giải thích tại sao Real vừa chính thức phá vỡ một kỷ lục của chính họ tồn tại từ mùa giải 1988/89: Ghi bàn trong 28 trận đấu chính thức liên tiếp. Lưu ý: Nếu ghi thêm 3 bàn thắng vào lưới Levante ngày 13/2 tới, Real còn chính thức chạm mốc 4.000 bàn thắng tại Bernabeu.



Những con số thống kê minh họa cho sự thành công của Real trong mùa giải này thật đáng ngưỡng mộ. Nhưng dĩ nhiên nó không thể ru ngủ Mourinho. Dừng lại có nghĩa là tụt lùi. Mourinho hiểu điều đó, và ông bắt đầu rậm rịch lên các kế hoạch cho sự thăng tiến mới.



Tờ AS khẳng định, Real đang cân nhắc quyết định đóng quân tại City of Recife (Brazil) trong đợt tập luyện mùa Đông 2013. Về kế hoạch tập huấn mùa Hè, Real tiếp tục tin dùng khách sạn Beverly Hills làm nơi nghỉ dưỡng. Toàn đội sẽ tập huấn tại University of California Los Angeles cách đó không xa. Trong thời gian lưu tại Mỹ, Real sẽ thi đấu tổng cộng 5 trận giao hữu, trong đó đáng chú ý nhất rất có thể là cuộc đụng độ với Inter Milan. Real coi đây là trận cầu đinh để Mourinho lắp ráp đội hình chuẩn nhất cho mùa giải mới.



Về lực lượng, Real có lẽ nên bắt đầu tính đến phương án sớm cuỗm siêu tiền đạo Robin Van Persie đi là vừa. Phỏng vấn trên tờ Marca, Van Persie bất ngờ khẳng định: “Tôi rất hứng thú với lời dạm hỏi của Real. Thi đấu tại Bernabeu thực sự quyến rũ tôi. Chỉ có điều, tôi không nghĩ Arsenal sẵn sàng đàm phán thương vụ này”.



Phát biểu của Van Persie chẳng khác nào động thái bật đèn xanh cho Real. Bởi ngay sau khi Van Persie bóng gió nói về mơ ước được chơi cho Real, Arsenal cũng chứng tỏ sự sẵn sàng của mình với tuyên bố bóng gió: Sẽ không để Van Persie ra đi với mức giá dưới 40 triệu bảng.