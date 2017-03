“Real Madrid của Mourinho bị loại là tốt cho bóng đá”

Sau Guus Hiddink, Ottmar Hitzfelt, giờ đến lượt một HLV kỳ cựu khác là Morten Olsen của ĐT Đan Mạch chỉ trích thứ bóng đá tiêu cực của “Người đặc biệt”.

Mourinho đang trở thành mục tiêu công kích của thế giới bóng đá - Ảnh Getty

“Real Madrid của Mourinho bị loại là điều tốt cho bóng đá. Tôi chẳng có gì để chống lại Real Madrid. Nhưng với nhiều CĐV Madrid, đội bóng này nên chơi bóng thay vì làm theo những gì mà Mourinho đã chỉ đạo trong những trận đấu lớn vừa qua”, HLV Olsen chỉ trích Mourinho trên tờ BT.

HLV người Đan Mạch cho rằng Mourinho là một HLV tuyệt vời khi đoạt chức vô địch Champions League cùng một đội bóng nhỏ như Porto, nhưng khi đến một trong đội bóng lớn nhất thế giới với những ngôi sao được trả lương cao nhất thế giới như Real Madrid, HLV người BĐN đã hủy hoại hình ảnh của họ. Olsen cũng khẳng định rằng cách cư xử của các cầu thủ Real Madrid trước, trong và sau trận đấu là thiếu tôn trọng và không tốt với bóng đá.

Về chiến thắng của Barca, Olsen cho rằng đây là một kết quả công bằng. “Không còn nghi ngờ gì nữa, Barca xứng đáng giành quyền đi tiếp. Real đã thua một đối thủ hơn họ về mọi mặt. Thứ bóng đá của Barca là niềm vui đối với bất cứ ai theo dõi bóng đá. Họ là hình mẫu cho toàn bộ thế giới bóng đá ở hai khía cạnh chơi đẹp và khiêm tốn. Barca có rất nhiều nhà vô địch thế giới, châu Âu và Champions League nhưng họ luôn tỏ ra khiêm tốn trong mọi trận đấu”, Olsen ca ngợi Barca.



Trong khi đó, phó chủ tịch UEFA Sener Erzik vừa lên tiếng phản bác bình luận mới đây của Mourinho cho rằng Barca nhận được sự giúp đỡ từ UEFA bởi tổ chức này có mối quan hệ mật thiết với UNICEF, nhà tài trợ áo đấu của đội chủ sân Nou Camp.



“Mourinho cuối cùng đã tìm ra thủ phạm cho thất bại của Real Madrid. Tôi thậm chí còn không biết rằng mình cũng là một cầu thủ lớn để có thể đánh bại đội bóng của ông ta. Tôi có mối quan hệ với UNICEF thậm chí còn lâu hơn trước khi Mourinho biết bóng đá là gì. Tôi không liên hệ gì với UNICEF ở thời điểm này nhưng cũng chẳng có vấn đề gì nếu tôi làm điều đó. Tôi nhớ bộ phim nổi tiếng ‘The Good, The Bad and the Ugly’ (Thiện, Ác, Tà). Có lẽ bây giờ là thời điểm Mourinho đóng vai một người tốt bởi ông ấy đã đóng hai vai kia rồi, NTV Spor trích lời Erzik.

