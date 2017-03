Real Madrid đánh bại LA Galaxy trên đất Mỹ

Dưới thời Ancelotti, Real Madrid đang dần vào guồng nhờ dàn cầu thủ tìm được sự ăn ý cùng nhau. Đây là đợt tập huấn quan trọng trước thềm mùa giải mới, nên HLV Ancelotti cho các cầu thủ trẻ được trao cơ hội đá chính thường xuyên.

Do một số cầu thủ quan trọng như Casillas, Sergio Ramos, Arbeloa, Marcelo chưa thể tập trung do vẫn đang trong kỳ nghỉ hè, nên Ancelotti vẫn chưa sử dụng đội hình mạnh nhất. Tuy nhiên, với những C. Ronaldo, Oezil, Di Maria trong đội hình thì Real Madrid vẫn nhỉnh hơn hẳn LA Galaxy về mọi mặt.

C. Ronaldo chơi khá mờ nhạt khi đối đầu LA Galaxy





Real Madrid ép sân ngay từ đầu và có được bàn thắng sớm nhờ công Di Maria. Tiền đạo Di Maria vào sân ở hiệp 2 cũng để lại dấu ấn với một cú đúp. LA Galaxy gỡ lại một bàn của Jose Villarreal, tuy nhiên đây là thất bại “tâm phục khẩu phục” của đội bóng nước Mỹ.

Dù không lập công, nhưng Isco mới là cầu thủ để lại nhiều ấn tượng nhất khi góp công lớn vào cả 3 bàn thắng của “Kền kền trắng”. Cựu cầu thủ Malaga có lối chơi sáng tạo không thua gì Oezil và anh hứa hẹn sẽ là quân bài quan trọng của HLV Ancelotti mùa giải sang năm.

Real Madrid đưa ra sân đội hình thiên về tấn công với sơ đồ 4-2-3-1, tài năng trẻ Carvajal đá cặp trung vệ cùng Pepe, Luka Modric đá cặp tiền vệ trung tâm cùng Isco, bộ ba Oezil, Kaka, Di Maria hỗ trợ cho trung phong duy nhất C. Ronaldo. Real Madrid ép sân ngay sau tiếng còi khai cuộc, buộc LA Galaxy phải lùi đội hình về phòng ngự.

Sức ép tấn công liên tục của Real Madrid đã được cụ thể hóa ở phút 15 khi từ đường mở bóng của Isco, Ronaldo đột phá bên cánh phải rồi căng ngang vào trong để Di Maria dễ dàng đệm lòng vào gôn trống, mở tỷ số 1-0 cho Real Madrid.

Sau bàn thắng, Real Madrid càng chơi càng tự tin hơn và liên tục vây hãm khung thành LA Galaxy. CLB Hoàng gia còn tạo ra được rất nhiều cơ hội đáng kể nhưng C. Ronaldo, Di Maria, Kaka trong một ngày kém duyên đều liên tục bỏ lỡ.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Real Madrid





LA Galaxy tỏ ra mất tự tin trước sức ép liên tục của Real Madrid và họ không có nhiều cơ hội lên bóng. Ép sân liên tục nhưng Real Madrid không thể có được bàn thắng thứ hai sau 45 phút đầu và HLV Ancelotti quyết định tung Benzema vào sân ở hiệp 2.

Sự hiện diện của cầu thủ người Pháp đã mang lại sự khác biệt ở phút 51. Isco xử lý bóng khéo léo rồi tung đường bấm bóng chuẩn xác để Benzema dứt điểm gọn gàng, nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho Real Madrid.

LA Galaxy quyết định vùng lên sau bàn thua thứ hai và phút 63, tiền vệ Jose Villarreal thực hiện cú sút xa tuyệt đẹp từ cự ly 35m, bóng đi khó khiến thủ thành Diego Lopez đành bó tay. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2 cho LA Galaxy và đây là tình huống đáng kể duy nhất của đội bóng Mỹ ở trận đấu này.

Nhưng đến phút 74, lại từ đường phát động tấn công của Isco, Di Maria bứt tốc bên cánh trái rồi tạt vào để Benzema đánh đầu chính xác hạ thủ thành Brian Rowe, hoàn tất cú đúp và ấn định thắng lợi 3-1 cho Real Madrid trên đất Mỹ.

Theo Kim Anh (Dân trí)