Real Madrid lại tính phá két để tậu "sao khủng"

Tuy nhiên, có vẻ ban lãnh đạo Real Madrid vẫn coi như thế vẫn là thiếu và đang tính mua thêm một "hàng khủng" nữa ở tuyến giữa. Cái tên đang khiến Los Blancos "thèm khát" là tiền vệ Daniel De Rossi của AS Roma.

Xét ở khu trung tuyến hiện tại của Real Madrid chỉ tính riêng ở vị trí tiền vệ trụ đang có ba cái tên chất lượng là Xabi Alonso, Khedira và Lassana Diarra. Ai cũng biết HLV Jose Mourinho thích sử dụng mẫu tiền vệ trụ có xu hướng hỗ trợ tấn công như Xabi Alonso thay vì những tiền vệ chỉ mạnh về khả năng phòng ngự như Lassana Diarra. Vì vậy, Lass Diarra có khả năng ra đi trong kì chuyển nhượng mùa hè và Real Madrid đang tính đến việc tìm thêm một bản hợp đồng mới để thay thế cho tiền vệ người Pháp. Tuy nhiên, người thay thế cho Lass Diarra buộc phải là mẫu tiền vệ mà Mourinho yêu thích, tức là có khả năng hô trợ tấn công tốt.

De Rossi đang nằm trong tầm ngắm của Real Madrid

Hiểu rõ điều đó, Real Madrid đang tính "phá két" trong kì chuyển nhượng mùa hè nhằm tạo nên Galaticos phiên bản 2.0 thực sự khi lên kế hoạch chiêu mộ De Rossi của AS Roma. Tiền vệ 27 tuổi này đang được đánh giá là một trong những tiền vệ trụ xuất sắc nhất thế giới hiện nay, khi anh đang là cầu thủ quan trọng của cả đội tuyển quốc gia Italia lẫn tại AS Roma. De Rossi là mẫu tiền vệ trụ có phong cách thi đấu phần nào hao hao giống Xabi Alonso. Đội phó của AS Roma có khả năng hỗ trợ phòng ngự và phát động tấn công tốt, đồng thời những cú sút xa cũng chính là điểm mạnh của tiền vệ này. Hiện tại, Real Madrid đang tính chiêu mộ De Rossi nhằm tạo nên sức mạnh ở khu trung tuyến với bộ đôi De Rossi - Xabi Alonso, hai tiền vệ trụ hàng đầu châu Âu trong thời điểm hiện tại.

Mặc dù việc chiêu mộ De Rossi là rất khó bởi tiền vệ này đang là đội phó của AS Roma, đồng thời anh cũng từng khẳng định muốn gắn bó trọn đời trong màu áo bã trầu. Tuy nhiên, trong bóng đá mọi việc đều có thể xảy ra và Real Madrid hoàn toàn có cơ hội thành công trong thương vụ này. Thứ nhất, AS Roma đang gặp rất nhiều khó khăn về tài chính trong khi mức giá của De Rossi lại khá cao (bất cứ câu lạc bộ nào muốn chiêu mộ tiền vệ này đều phải sẵn sàng trả ít nhất là 35 triệu euro), nên khả năng AS Roma sẵn sàng bán De Rossi nếu được giá là hoàn toàn có thể. Hơn nữa, hợp đồng giữa De Rossi với AS Roma cũng chỉ còn thời hạn đến năm 2012 và nếu cứ tiếp tục gắn bó với đội bóng thủ đô, tiền vệ 27 tuổi này khó có cơ hội tiếp cận những vinh quang tại đấu trường Champions League danh giá. Bởi lẽ tiềm lực của AS Roma là rất khó để làm nên chuyện tại Serie A, chứ chưa nói đến trời Âu.

Nếu chiêu mộ thành công De Rossi, tất nhiên Real Madrid sẽ có một tuyến giữa cực mạnh nhưng HLV Jose Mourinho chắc chắn sẽ một lần nữa phải đau đầu bởi bài toán chọn ai, bỏ ai giữa ba tiền vệ De Rossi, Xabi Alonso và Khedira, cũng giống như việc "người đặc biệt" đang phân vân giữa Adebayor với Benzema trong thời điểm hiện tại vậy.



Theo Như Đạt (Bongda24h)