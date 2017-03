Real Madrid muốn chiêu mộ sao Manchester City

Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đang theo đuổi sát sao tiền vệ người Hà Lan, Nigel de Jong của Manchester City. Trong cuộc chạm trán giữa The Citizens và Villarreal ở vòng bảng Champions League trên đất Tây Ban Nha, HLV Jose Mourinho thậm chí còn gửi trinh sát tới xem Nigel de Jong thi đấu. Ấn tượng với khả năng của tiền vệ người Hà Lan, Real Madrid dự định sẽ chi ra tới 20 triệu bảng để chiêu mộ cầu thủ này. Trong một động thái khác, The Citizens hẳn nhiên vẫn muốn giữ chân tiền vệ người Hà Lan. Mặc dù vậy, việc đàm phán gia hạn hợp đồng giữa Nigel de Jong và Manchester City đã bị đình trệ trong mùa Hè vừa rồi. Trong mùa giải này, The Citizens được cho là sẽ nối lại đàm phán với cầu thủ người Hà Lan trên cơ sở 1 bản hợp đồng mới có thời hạn 4 năm. Với việc đang được Real nhòm ngó, Nigel de Jong chắc chắn sẽ có chỗ dựa để yêu sách The Citizens về các điều khoản cá nhân trong khi đàm phán gia hạn hợp đồng. Mùa Hè vừa rồi, khi Manchester City chi ra tới 38 triệu bảng cùng mức lương 200,000 bảng/tuần cho tiền đạo Aguero, khá nhiều cầu thủ của The Citizens đã lên tiếng đòi tăng lương. Trong trường hợp đến với Real Madrid, Nigel de Jong sẽ phải đối mặt với Xabi Alonso, người bị anh “song phi” vào ngực ở trận chung kết World Cup 2010 giữa Tây Ban Nha và Hà Lan. Theo Đăng Khôi (Bongdaso)