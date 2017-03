Real Madrid nới rộng cách biệt với Barca

Benzema đóng vai trò ghi bàn chủ lực cho Real.



Đội hình thi đấu:

Real Madrid:

Casillas, Sergio Ramos, Pepe (Carvalho, m.76), Varane, Marcelo, Xabi Alonso, Granero (Khedira, m.71), Ozil (Di María, m.61), Kaká, Cristiano Ronaldo y Benzemá.

Racing:

Toño, Álvaro, Marc Torrejón, Bernardo, Cisma, Pape Diop, Gullón, Adrián (Christián Fernández, m.43), Arana, Acosta (Luque, m.78) y Babacar (Munitis, m.70).

Tương tự nhiều trận trước, Cristiano Ronaldo ghi bàn thắng đầu tiên cho đội chủ sân Bernabeu. Chênh lệch sức mạnh giữa hai đội vốn đã lớn càng trở nên lớn hơn sau khi Racing mất hậu vệ Domingo Cisma từ phút 39. Khai thác triệt để lợi thế hơn người, Real ghi thêm ba bàn vào lưới đội khách, trong đó có cú đúp của tiền đạo Karim Benzema.Với chiến thắng quan trọng trước Racing, gã khổng lồ thành Madrid đã tiến thêm một bước trong hành trình chinh phục chức vô địch Liga lần đầu tiên kể từ năm 2008. Hiện khoảng cách giữa Real so với đối thủ cạnh tranh gần nhất Barca là 13 điểm, một ngày trước khi thày trò HLV Pep Guardiola tiếp Valencia trên sân nhà Nou Camp.Đúng như thông tin trước trận đấu, HLV Mourinho cho một số trụ cột dưỡng sức trước chuyến làm khách trên sân CSKA Moscow ở lượt đi vòng 16 đội Champions League. Tiền vệ Sami Khedira, trung vệ Ricardo Carvalho và tiền vệ cánh Angel Di Maria chỉ vào sân từ hiệp hai, khi chiến thắng đã trở nên rõ ràng.Cầu thủ đa năng Fabio Coentrao, tiền vệ Jose Callejon và tiền đạo Gonzalo Higuain phải ngồi ghế dự bị suốt hơn 90 phút. Trong nỗ lực xoay vòng lực lượng, HLV Mourinho cho trung vệ trẻ Raphael Varane đá chính cùng Pepe. Tiền vệ Esteban Granero cũng ra sân ngay từ đầu, đóng vai trò hỗ trợ phía sau Ronaldo, Benzema, Kaka và Mesut Ozil.Quyết định không sử dụng đội hình mạnh nhất không phải là rào cản lớn đối với đoàn quân của Mourinho. Racing, đội xếp thứ ba từ dưới lên trước vòng 23, tỏ ra quá yếu so với trận lượt đi trên sân nhà El Sardinero (hòa 0-0).Trong suốt hơn 90 phút, đội khách có 8 cú sút về phía khung thành của thủ môn Iker Casillas, chỉ bằng một phần ba thành tích của đối thủ. Real giành được 68% thời gian kiểm soát bóng, nhiều gấp đôi so với Racing.Với chênh lệch lớn về thế trận, Real sớm có bàn mở tỷ số vào lưới Racing. Trong tình huống tấn công ở phút thứ sáu, Kaka tạt cánh cho Ronaldo đánh đầu vào góc gần.Real có thêm một cơ hội ngon ăn bị thủ môn Antonio Tono từ chối, trước khi đội khách bị mất người trong một tình huống gây tranh cãi. Trọng tài nhận định Cisma đã dùng tay cản quả tạt của Ronaldo và quyết định rút thẻ vàng thứ hai đối với cầu thủ này.Đây là lần thứ hai liên tiếp đội khách bị mất người trước giờ nghỉ do lỗi để bóng chạm tay trong trận đấu trên sân Bernabeu.Tuần trước, Levante bị đuổi một cầu thủ khi đang dẫn 1-0, tạo điều kiện cho Real lội ngược dòng giành chiến thắng 4-2.Tương tự trận thắng tuần trước, đội chủ sân Bernabeu ghi bàn gần như ngay sau khi Cisma bị truất quyền thi đấu. Benzema tung cú sút chìm từ cự ly 15 m đánh bại thủ môn Tono, người trước đó gây ấn tượng với pha vô hiệu hóa cú vô lê của Marcelo.Di Maria vào sân giữa hiệp hai thay Ozil, chơi trận đầu tiên sau hơn một tháng dưỡng thương.Đúng như mong đợi của giới hâm mộ, tiền vệ người Argentina chỉ mất 10 phút để tỏa sáng, nâng tỷ số lên 3-0 bằng cú sút cứa lòng đẹp mắt.Trong khoảng thời gian cuối trận, Real có thêm một loạt cơ hội trước khi Benzema hoàn thành cú đúp ở phút 89. Tiền đạo người Pháp có mặt kịp thời để khống chế bóng sau cú sút hỏng ăn của Di Maria, trước khí dứt điểm đánh bại thủ môn Tono.Theo Thùy Dương (VNE)