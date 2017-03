Real Madrid treo giá mua Chicharito

Đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện thông tin Real Madrid muốn có Chicharito. Mùa Hè vừa qua, Kền kền trắng được cho là đã lên kế hoạch mua ngôi sao người Mexico từ Old Trafford. Javier Hernandez ghi 20 bàn thắng ghi được ngay mùa bóng đầu tiên khoác áo M.U cộng với lối chơi rất thông minh và là nhân tố chính giúp Quỷ đỏ giành chức VĐ Premier League và đến trận CK Champions League. Đó là lí do khiến tiền đạo này lọt vào tầm ngắm không chỉ của Real Madrid. Tờ The Sun khẳng định, Real Madrid sẽ chính thức bắt tay vào cuộc chiến chiêu mộ Chicharito ở kì chuyển nhượng mùa Đông này. Cụ thể, đội bóng TBN sẽ gửi lời hỏi mua trị giá 30 triệu bảng cho Chicharito đến M.U, tức gấp 5 lần (6 triệu bảng) so với giá mà Quỷ đỏ bỏ ra chêu mộ chân sút này từ Chivas cách đây 18 tháng. Tuy nhiên theo giới chuyên môn nhận định, khả năng thành công của Real Madrid ngay mùa Đông này là không cao. Và Kền kền trắng sẽ trở lại ở mùa Hè 2012, khi đó viễn cảnh có được sự phục vụ của Javier Hernandez là khá sáng sủa. Để giữ chân Chicharito trước sự nhòm ngó của Real Madrid và nhiều đội bóng lớn khác, Sir Alex dự định gia hạn HĐ mới thêm 5 năm nữa, với mức lương tăng gấp 3 (từ 25.000 bảng lên 80.000). Bên cạnh đó, tiền đạo người Mexico cũng luôn tuyên bố sẽ gắn bó lâu dài với Old Trafford. Đây sẽ là cản trở không nhỏ với Real Madrid. Theo Minh Hiếu (Bongdaso)