Rio Ferdinand: Tôi biết mình là đội trưởng qua tivi

Ferdinand nói anh biết tin mình sẽ đeo băng đội trưởng ĐT Anh qua truyền hình

Ferdinand sinh ra và lớn lên ở một khu sang trọng tại nam London, Pekham, và không xa lạ với những thứ xa xỉ. “Tôi có thể làm trong ngành thời trang trong nhiều năm trước”, anh nói. “Tôi đã nhận được nhiều đề nghị làm đủ việc, nhưng tôi chưa bao giờ muốn vì tôi cũng không rõ mình thực sự thích gì. Những đề nghị đó thường mang tới nhiều tiền bạc hơn công việc này, nhưng tôi không muốn làm 90% trong số đó. Tôi chỉ muốn làm những gì tôi thấy thích. Các kiểu tạp chí Hello! hay OK! không gây được ấn tượng với tôi”. Ferdinand đã không hề mời tờ tạp chí nào đến đám cưới cực kỳ hoành tráng và đắt tiền của anh tại British Virgin Islands vào năm 2009. Anh kết hôn với Rebecca Ellison, một nhân viên kế toán xa lạ với cuộc sống của những wags (vợ và bạn gái cầu thủ). “Tôi không thích trò đó”, Ferdinand nói thẳng. “Đó không phải là cuộc sống của tôi”.



Trở lại với bóng đá, điều đáng quan tâm nhất lúc này là tình trạng lưng của Ferdinand. “Mọi chuyện không được tích cực trong tuần này, nhưng cũng không quá nghiêm trọng và tôi hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ”. Ferdinand cũng khẳng định anh sẽ sẵn sàng cho World Cup. Các CĐV Anh chắc chắn chờ đợi điều đó bởi hậu vệ của M.U là một nhân tốt chủ chốt trong mọi kế hoạch của HLV Fabio Capello, chưa kể anh còn là đội trưởng mới của ĐT Anh.



Nhưng bản thân Ferdinand tỏ ra miễn cưỡng khi nói về vị trí mới của mình. “Tôi vẫn chưa nói chuyện với HLV”, anh nói. Thật ngạc nhiên là khi Ferdinand được giao băng đội trưởng vào tháng 2, Capello không hề trao đổi gì với anh. “Không hề, tôi sẽ phải đợi đến khi trở lại cùng đội tuyển. Tôi biết tin mình trở thành đội trưởng qua truyền hình”. LĐBĐ Anh (FA) đã xác nhận điều đó với Ferdinand, nhưng anh vẫn muốn nghe từ chính Capello. Mọi chuyện trở nên phức tạp khi hậu vệ của M.U không thể tham gia trận giao hữu cuối cùng của ĐT Anh trước World Cup gặp Ai Cập vì chấn thương và băng đội trưởng do Steven Gerrard đeo.



WAGs đã trở thành trò hề



Về trường hợp của Wayne Bridge, tuyên bố rút lui khỏi ĐT Anh của hậu vệ đang khoác áo Manchester City này, Ferdinand nói đơn giản và dứt khoát: “Tôi không muốn bình luận chuyện này. Tôi muốn tự mình nói chuyện với anh ấy trước khi tin rằng anh ấy đã rút lui”. Ferdinand cũng không ưa gì các vụ bê bối bên ngoài sân bóng và thứ văn hóa wags mà Capello đã so sánh với “một loại virus”. “Gánh xiếc theo sau ĐT Anh ở World Cup lần trước đã trở thành trò hề”, Ferdinand nói về World Cup 2006 ở Đức. “Tôi không muốn nhìn lại cảnh đó. Nó làm đội bóng xao nhãng và gây hại tới cơ hội của chúng tôi. Lần này tôi muốn tới World Cup, đóng cửa trong 4 tuần và dồn hết sức cho các trận đấu, không gặp gia đình. Tôi yêu những cậu nhóc của tôi (anh có hai cậu con trai) và vợ mình, như bất cứ ai, nhưng nếu không gặp họ 4 tuần có thể giúp tôi vô địch World Cup thì hoàn toàn xứng đáng”. Vợ và bạn gái của các cầu thủ vẫn sẽ đến Nam Phi, nhưng không được phép gây chú ý nhiều như trước nữa. Capello cũng sẽ không để họ đến gần các cầu thủ của ông như ở Đức.



Nhưng ngay cả khi đó, liệu ĐT Anh có hy vọng World Cup, hay kỳ vọng đặt vào họ là quá lớn. “Tôi không muốn nói về những cơ hội của đội tuyển, điều đó đã xảy ra nhiều lần ở những giải đấu gần đây”, Ferdinand nói. “Khi Steve McClaren và Sven-Goran Eriksson đến, chúng tôi đã nói “một thời đại mới, chúng ta sẽ làm được”, nhưng rồi lại trắng tay. Chúng tôi chịu quá nhiều kỳ vọng và sức ép từ các CĐV. Chúng tôi đã chơi tốt ở vòng loại và cần mang phong độ đó đến Nam Phi. Khi đó, chúng tôi sẽ có cơ hội, nhưng nói rằng chúng tôi sẽ làm được thế này thế kia, là không tôn trọng đối thủ và tự gây ra áp lực cho mình”.



Với Ferdinand, áp lực còn lớn hơn bởi anh đeo băng đội trưởng. Tuy nhiên, có vẻ như chỉ ở Anh, việc băng đội trưởng mới trở nên nghiêm trọng như thế. “Có nhiều loại thủ lĩnh”, Ferdinand chia sẻ. “Có những người la hét và giận dữ với các đồng đội, có những người làm gương. Tony Adams là một người thích la hét, Bobby Moore thìa thích làm gương, và cả hai đều thành công”. Vậy Ferdinand thì sao? “Tôi nghĩ mình là cả hai, vừa làm gương, nhưng cũng hối thúc các đồng đội. Tôi không phải là người thích to tiếng và sẽ chỉ nói về bóng đá”.





“Don Capello giống Sir Alex” Vậy anh cảm thấy thế nào về HLV người Ý? “Xuất sắc”, Ferdinand nói. “Ông ấy giống như HLV của chúng tôi ở M.U. Mọi thứ đều hết sức rõ ràng. Bạn biết chính xác ông ấy muốn gì từ bạn trước khi ra sân, và đó là điều chúng tôi thiếu trong một số giải đấu gần đây. “Tôi muốn thế này, tôi muốn thế kia, các cậu phải làm được như vậy” và nếu ai không làm được, bất cứ ai, sẽ không được ra sân”.

Theo T.Trọng (TT&VH)