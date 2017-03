Rio Ferdinand và con đường từ Ba-lê tới bóng đá

“Mẹ dạy tôi rằng điều gì cũng có thể xảy ra” Tâm sự trên The Sun, số 5 của M.U cho biết mẹ chính là một trong những người có ảnh hưởng nhất tới cuộc sống của anh. “Hồi nhỏ, tôi sống cùng gia đình tại Peckham. Mẹ thường nới với tôi rằng hãy ra ngoài thật nhiều để khám phá thế giới quanh mình để biết rằng cuộc sống này diệu kì biết bao”.

Với Rio, thế giới bên ngoài của anh khi ấy chính là những khu vực còn lại ở thành phố London. Mẹ cũng là người góp phần đưa Ferdinand trở thành một con người mạnh mẽ vè có tính quyết đoán cao: “Tôi không bao giờ trì hoãn những việc mình cần làm, bởi vì sau đó, rất có thể mọi thứ sẽ trở nên quá muộn để làm lại”. Rio thời nhỏ và mẹ Ít ai biết rằng trong tuổi thơ của trung vệ tuyển Anh không thực sự được hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn của 2 chữ “gia đình”. Nhưng cũng rất may mắn, dù cha mẹ chưa bao giờ tổ chức đám cưới và chính thức chia tay nhau năm Rio 12 tuổi, cả hai người vẫn luôn dành sự quan tâm và tình yêu cho cậu con trai nhỏ. “Không giống những cặp vộ chồng khác thường lấy con cái làm vũ khí đẻ gây áp lực cho nhau, mẹ chưa từng có ý định sẽ đẩy bố ra khỏi cuộc sống và tâm hồn chúng tôi”. Bước chân vào môn nghệ thuật múa Ba-lê Khi còn là một đứa trẻ, Rio đã nhận được lời đề nghị của trường múa Ba-lê theo dạng học bổng :”Khi ấy, tài chính của gia đính không hề dư dả và mẹ đã phải rất vất vả để nuôi dạy chúng tôi. Tôi đã nghĩ rằng tại sao mình lại không thử học ba-lê nhỉ”. Đã từng học múa trước khi đến với bóng đá Để tới trường học múa, hàng ngày Rio phải đi lại bằng xe bus. Ban đầu, việc học múa khiến trung vệ Quỷ đỏ cảm thấy ngại ngùng. Anh giấu kín điều đó với bạn bè và chỉ nói rằng mình đi học nhảy. Cuối cùng, Ferdinand cũng nhận được lời mời biểu diễn tại nhà hát Sadler's Wells. Nhưng cũng từ đâ, anh quyết định từ bỏ Ba-lê để rẽ sang một bước ngoặt lớn trong cuộc đời mình. Đến với bóng đá Trong khi các cậu bạn thường chỉ quanh quẩn tụ tập chơi gần nhà, thì Rio không quản thời gian và đường xa để tới sân tập bóng đá. Muốn đến đó, anh phải bắt 3 chuyến xe bus và 2 chuyến tàu. Nhưng bà Janice, mẹ Rio luôn là người đứng đằng sau và ủng hộ ngôi sao Tam sư theo đuổi tình yêu với trái bóng của mình.

“Khi tôi có cơ hội được luyện tập cùng Middlesbrough, một số người đã bảo tôi rằng nơi đó rất xa, nằm tận đầu bên kia của đáy nước. Nhưng tôi nghĩ tại sao mình không thử và gia đình cũng ủng hộ tôi nắm lấy cơ hội đó”. “Còn nhớ, khi 17 tuổi, tôi gia nhập West Ham và mua được cho mình chiếc ô tô đầu tiên hiệu Fiesta 1.3 Freestyle. Đó là con quái vật khủng khiếp nhất trong thế giới xe hơi. Tôi đã dùng tất cả gia tài mình có, 4000 bảng từ tiền lót tay khi kí hợp đồng với West Ham để mua nó. Nhưng lại thiếu mất 2000 bảng tiền bảo hiểm. Rất may, mẹ đã giúp và bà cho phép tôi trả trong vài tháng”. Trở thành ngôi sao trụ cột của Quỷ đỏ và Tam Sư Cũng bắt đầu từ quãng thời gian này, Rio bắt đầu biết đến thú vui quen thuộc của các cầu thủ bóng đá Anh: đi bar, nhậu nhẹt và chơi đêm. Luc ấy, Ferdinand lập tức nhận được lời cảnh báo từ mẹ: “Con hãy dừng lại nếu không muốn trở thành một kẻ vô dụng. Và mẹ đã đúng. Tôi bị gạch tên khỏi đội hình Tam sư dự Euro 2000. Tôi nhận ra mình cần phải thay đổi”. Cú shock này đã biến Rio thành một con người khác hẳn. Anh luyện tập hăng say như chưa từng bao giờ được luyện tập. Anh trân trọng những thứ mà bóng đá đã màn tới cho mình. Giờ đây, Rio đã trở thành một ngôi sao thành danh trên sân cỏ, và có cuộc sống êm ấm cạnh cô vợ wife Rebecca cùng 2 cậu con trai tại Cheshire. Ngoài ra, số 5 của Quỷ đỏ còn tham gia vào lĩnh vực thiết kế thời trang, sản xuất phim, xuất bản tạp chí, và thành lập Quỹ từ thiện của riêng mình. Đúng như những gì mà bà Janice, mẹ anh đã dạy: “Không có gì là không thể xảy ra”. Theo Thiên Linh (Bongdaso)