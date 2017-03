Rio từng bị đe dọa khi ăn tối cùng "sếp" của Chelsea

Ferdinand đã từng bị đe dọa

8 năm trước, một ngày không lâu sau khi báo Anh đăng những bức ảnh chụp cảnh Rio Ferdinand ngồi dùng bữa thân mật cùng Peter Kenyon, giám đốc điều hành của Chelsea khi đó, trung vệ này đã bị một nhóm người bịt mặt "hỏi thăm".



Ferdinand lúc bấy giờ đang được xem là trung vệ xuất sắc nhất thế giới và là một trong những nhân tố quan trọng của Man United. Những hình ảnh về Ferdinand và Kenyon cùng đi ăn đã khiến người ta suy diễn việc trung vệ này được thuyết phục sang thi đấu cho Chelsea, dù hợp đồng với Quỷ đỏ chưa hết. Vụ đe dọa này xảy ra trong bối cảnh đó. Cụ thể, nhóm CĐV kia đã yêu cầu Ferdinand phải ký gia hạn với Man United.

Ferdinand từng đau đầu vì bị đồn chuồn sang Chelsea sau khi bị chộp cảnh đi ăn với Kenyon

Theo tiết lộ, Ferdinand đã nhận được một cú điện thoại, yêu cầu anh bước ra cửa, điều đáng nói là anh không nhìn thấy ai trong số những bảo vệ của mình. Trung vệ 34 tuổi này cho biết khi anh quay vào thì bất chợt những gã bịt mặt nhảy ra với những cây gậy trên tay khiến anh giật mình và hét lên hoảng sợ.



Một trong số họ đã nói: "chúng tôi là CĐV của Man United và muốn anh nhanh chóng gia hạn hợp đồng với đội bóng". Tôi đã nói "Các anh đang nói gì lạ thế, tôi mới chỉ bắt đầu đàm phán gia hạn cách đây có chưa đầy 2 tháng, các anh đang lo lắng điều gì vậy?".



Rio cho biết tiếp: "Một người trong số những kẻ bịt mặt đã đưa ra tấm ảnh tôi và Kenyon đang ngồi dùng bữa với nhau để chứng minh tôi đang cố gắng liên hệ với Chelsea. Bởi thế tôi đã nói với họ: "Nếu như muốn đàm phán với một đội bóng khác, liệu tôi có thể làm công khai như vậy hay không?".

Ferdinand đã bị CĐV của Man City ném rách mắt ở sân Etihad



Cũng may là ngay khi đó, một hàng xóm của Ferdinand đã gọi điện cho cảnh sát và những kẻ bịt mặt đã chuồn mất sau khi nghe thấy tiếng còi báo động. Mặc dù vậy vụ việc này cũng đã khiến trung vệ của Man United phát hoảng. Chẳng biết có phải lý do khiến anh gắn bó với đội chủ sân Old Trafford là vị sự quá khích của các CĐV ở Manchester hay không, điều mà một lần nữa anh vừa phải nếm trải khi cùng Quỷ đỏ làm khách ở trên sân của Man City mùa này và đã bị ném rách mắt.



Cũng trong quá khứ, một kỷ niệm mà Ferdinand không muốn nhắc tới là việc anh đã bị cấm thi đấu tới 8 tháng vì bị cho là có dính dáng tới chất kích thích. Sự việc này xảy ra năm 2003, trung vệ của Man United đã không tham dự cuộc kiểm tra doping bất thường.



Rio Ferdinand cho biết: "Đó có lẽ là điều tồi tệ nhất mà tôi đã từng phải nếm trải. Người ta cho rằng tôi sẽ phải làm một việc gì đó để trốn tránh. Tuy nhiên thay vì làm như thế, trong thời gian đó, tôi đã đi làm tất cả các cuộc xét nghiệm để chứng minh mình. Điều đáng nói là tôi đã chứng minh được mình trong sạch và không có bất kỳ thứ thuốc kích thích nào được sử dụng".

8 tháng treo giò vì bị cho là có dùng chất kích thích



"Điều này đã khiến tôi chẳng bao giờ phải bận tâm hay lăn tăn gì về sự trong sạch của bản thân. Những gì khiến tôi phải suy nghĩ đó là sự vô trách nhiệm của bản thân. Tôi phải chịu trách nhiệm vì không thực hiện các cuộc kiểm tra trong thời gian đó và tôi phải bị trừng trị nghiêm khắc".



"8 tháng tôi tệ trong sự nghiệp của tôi đã qua đi như thế. Còn tệ hơn khi biết rằng nhiều người đã dùng quãng thời gian đó để khẳng định rằng tôi là kẻ nghiện ngập. Đó là điều đáng thất vọng nhất mà tôi từng trải qua".