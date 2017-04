Rộ tin đồn bồ Ronaldo có bầu

Bạn gái Ronaldo có vòng 2 lớn bất thường

Tin đồn này xuất phát từ hình ảnh Irina Shayk xuất hiện với hình ảnh rất lộng lẫy với bộ váy ôm sát người trong buổi lễ thời trang David Letterman Show. Vòng 2 của Irina đã phình to lên thấy rõ so với trước đây. Với một người mẫu, việc vòng 2 to một cách bất thường như vậy là điều ít khi xảy ra.



Một người bạn của Ronaldo cho biết: “Họ đã nói về hôn nhân. Ronaldo muốn làm một điều gì đó thật bất ngờ và lãng mạn. Vì thế, anh đã đến New York vào dịp lễ Tình nhân vừa qua. Mặc dù cả hai chưa có kế hoạch sinh con sớm đến như vậy nhưng sự thật là không có điều gì khiến Ronaldo hạnh phúc bằng việc có thêm con”.



Ronaldo và Irina dự định sẽ tổ chức một đám cưới hoành tráng vào mùa hè năm nay. Nhiều khả năng địa điểm tổ chức đám cưới sẽ là ở trên đảo Madeira, quê nhà của Ronaldo theo mong muốn của bà mẹ Dolores.



Nổi tiếng là tay sát gái có hạng, lại đang dính dáng đến một vụ rắc rối tình ái nhưng với Irina, Ronaldo đang toàn tâm toàn ý muốn kết tóc xe duyên dài lâu.

Theo Ng. Đăng (NLĐO / DailyMail)