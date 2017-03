Rộ tin đồn Sir Alex trở lại để thay thế David Moyes

Moyes dễ dàng suy sụp. (Nguồn: AP)



Theo Lâm Anh (Vietnam+)



Thậm chí, tin đồn này đã xuất hiện từ trước trận derby thành Manchester, sau khi Sir Alex liên tục xuất hiện trên khán đài sân Old Trafford kể từ sau khi bình phục từ ca phẫu thuật hông.Sự xuất hiện của Sir Alex ở các trận đấu với Leverkusen tại Champions League và trận thắng Crystal Palace 2-0 tại Premier League dường như đã đem lại động lực lớn cho các cầu thủ, mà bằng chứng rõ nhất là sự tỏa sáng của Wayne Rooney.Tuần trước, Sir Alex cũng đã lần đầu tiên xuất hiện trên kênh MUTV kể từ khi rời khỏi cương vị huấn luyện viên Quỷ đỏ sau 26 năm gắn bó bằng việc lên tiếng khen ngợi Wayne Rooney, cầu thủ đã suýt ra đi hồi mùa Hè với lý do không hòa hợp với David Moyes.Đấy là những lý do làm nảy sinh những tin đồn rằng "ngài sấy tóc" vẫn rất quan tâm tới đội bóng cũ và một ngày nào đó không xa sẽ quay trở lại chiếc ghế nóng.Trước những thông tin mà báo giới đăng tải, cũng như khi được hỏi liệu tầm ảnh hưởng của Ferguson có gây khó khăn cho công việc của ông tại câu lạc bộ mới hay không, Moyes lên tiếng: “Hoàn toàn không. Tôi nói chuyện với ông ấy mỗi tuần một lần. Ông ấy là người chỉ lối, cho tôi những lời khuyên. Họa có ngốc mới không nghe theo ông ấy.""Tôi phải tự mình tìm cách thích nghi với công việc," cựu huấn luyện viên Everton nói trên Daily Mail, chỉ một ngày trước trận derby Manchester.Tuy vậy, sau màn trình diễn đáng thất vọng ở Etihad, sức ép đang càng đè nặng lên đôi vai của Moyes.Sau 5 vòng đấu, Manchester United của Moyes chỉ giành vỏn vẹn 7 điểm. Đây là khởi đầu tệ hại nhất của đội chủ sân Old Trafford kể từ mùa giải 2004-05 (giành 6 điểm). Ở mùa giải ấy, Quỷ đỏ thậm chí chỉ về ba, kém nhà vô địch Chelsea tới 18 điểm. Thế nên, các cổ động viên Quỷ đỏ đang lo ngại lịch sử tồi tệ có thể lặp lại với Manchester United của Moyes.Nên nhớ, kể từ đầu mùa giải đến nay, Manchester United đều đã không thắng ở cả 3 trận đấu lớn. Họ chỉ giành 1 điểm may mắn trước Chelsea trên sân nhà, còn đâu để thua Liverpool 0-1 và thảm bại 1-4 trước Man City.Dĩ nhiên, chuyện Sir Alex trở lại thay Moyes chỉ là tin đồn không có độ tin cậy cao. Bởi Moyes cần có thời gian để chứng tỏ mình. Thực tế là cách đây hai mùa giải, chính M.U của Sir Alex cũng từng thảm bại thậm chí với tỷ số đậm hơn là 1-6 trước Man City.Tuy nhiên, các cổ động viên M.U luôn đặt trọn niềm tin vào "ông già gân". Còn với Moyes, họ lại không có được sự kiên nhẫn như đã dành cho Sir Alex./.