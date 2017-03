Robben nổi điên, toan đánh trò cưng của Van Gaal

Mất World Cup vì không vượt qua vòng loại đã đành! Nó giống trường hợp của Ibrahimovic, Gareth Bale hay Aaron Ramsey. Nhưng mất World Cup vì chấn thương thì lại là bi kịch quá đáng tiếc với các cầu thủ. Tình cảnh này đã xảy ra với Radamel Falcao, Kevin Strootman, Van der Vaart, Riccardo Montolivo, Franck Ribery hay mới đây là Marco Reus…



Robben nổi điên với pha bóng của Indi

Là ngôi sao sáng giá nhất đội tuyển Hà Lan, Arjen Robben chắc chắn không muốn bỏ lỡ kì World Cup thứ 3 của mình. Chẳng bởi thế mà tiền vệ Bayern Munich đã nổi điên chưa từng thấy với người đồng đội của mình là Bruno Martins Indi, cầu thủ rất được HLV Van Gaal yêu mến và đang là mục tiêu mà ông tính đưa sang Man Utd.

Chẳng là trong buổi tập nhẹ ở Rio de Janeiro, Bruno Martins Indi đã có pha vào bóng căng thẳng quá mức cần thiết với Robben. Ngay sau cú tắc bóng này, tiền vệ Bayern đã lăn đùng ngã ngửa, tỏ vẻ rất đau đớn. Phía ngoài sân, HLV Van Gaal lập tức nhảy bổ vào sân với vẻ lo lắng.

Rất may là Robben không dính chấn thương nặng. Tuy nhiên, do quá bất bình với Bruno Martins Indi, ngôi sao Bayern đã nổi cáu, toan lao vào dạy cho người đồng đội của mình một bài học. Ý định của Robben đã không trở thành hiện thực trước sự can ngăn của các đồng đội và HLV Van Gaal.

Có thể hiểu được sự tức tối của Robben bởi từ nay tới trận khai màn World Cup 2014 của ĐT Hà Lan chỉ còn lại vỏn vẹn 5 ngày nữa. Robben thừa hiểu cảm giác hụt hẫng khi mất cơ hội dự World Cup qua người đồng đội của mình ở Bayern, Franck Ribery.

Sau sự cố này, Bruno Martins Indi thừa nhận đã có cuộc xô xát với Robben trên sân tập. Thậm chí, trò cưng của Van Gaal còn tố Robben đã dựng chuyện “Robben là người rê dắt rất tốt. Tôi nghĩ anh ấy ngã không cần thiết. Chúng tôi đã có một chút xô xát”.

Trong khi đó, Arjen Robben từ chối nói chuyện với giới truyền thông. Sự cố này đã khiến nội bộ ĐT Hà Lan dấy lên những gợn sóng nhỏ ngay trước thềm World Cup 2014.

Một số hình ảnh khác trong vụ xô xát giữa Robben và Indi



Ban đầu, mọi chỵyện diễn biến rất bình thường



Sau đó, Robben dùng tiểu xảo...



...và bi Indi đáp lễ



Robben tỏ ra rất đau đớn trên sân tập



Và vụ xô xát đã xảy ra nếu không có sự can ngăn của HLV Van Gaal

Theo Phương Minh (VNE)