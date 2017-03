“Tôi đã xem tất cả những bộ phim về điệp viên 007. Diễn viên tôi hâm mộ là Sean Connery. Mỗi khi rảnh rỗi tôi thường bật lại những bộ phim này để thưởng thức” - Mancini chia sẻ đam mê của mình.

Roberto Mancini mơ làm... điệp viên 007

Không dừng lại ở mức xem, chiến lược gia người Italia còn muốn được đóng vai James Bond. Cá nhân vị chiến lược gia này cũng bị ảnh hưởng khá nhiều bởi hình tượng James Bond khi ông tậu siêu xe và cả điện thoại giống với điệp viên huyền thoại này. Thậm chí trong lúc xem phim, Mancini còn ghi nhớ lời thoại để nhỡ sau này may mắn được lựa chọn thì sẽ dễ nhập vai hơn...



“Đây không phải toán học. Đừng bao giờ nói không bao giờ” - Mancini từng “học lỏm” câu nói của Bond trong một lần chia sẻ trước báo giới ở một trận cầu tại Premier League.

Không có gì là không thể và Mancini tin chắc mơ ước của mình không phải là hão huyền. Nhà văn chuyên viết về thể thao Luca Caioli của Italia cũng đồng tình với quan điểm đó: “Mancini có phong cách của mình. Ông lựa chọn quần áo cẩn thận, đặt riêng hoặc lấy từ bộ siêu tập của Giorgio Armani. Ông luôn sử dụng những chiếc đồng hồ sang trọng, đi giày hiệu của Anh. Ông thích các dòng xe tốc độ cao Ferrari và Bentley, chúng nhanh như James Bond” - nhà văn Luca Caioli nhận xét về người đồng hương.



2. Mê 007 như vậy nên chắc chắn tuần tới Mancini sẽ xuất hiện ở rạp chiếu phim nào đó để thưởng thức Skyfall (Thác trời), tập phim mới nhất của serie này.



Skyfall là tập phim thứ 23 về chàng điệp viên đào hoa 007, đồng thời cũng là bộ phim đánh dấu 50 năm kể từ lần đầu tiên James Bond xuất hiện trên màn bạc trong Dr. No (1962).



Mancini chia sẻ rằng ông mong muốn diễn viên người Anh Daniel Craig sẽ mang đến cho mình những cảm xúc mới mẻ so với 5 bộ phim mà ông thích nhất trong dòng serie phim “Điệp viên 007” là The Man with the Golden Gun, Moonraker, The World Is Not Enough, On Her Majesty's Secret Service và Thunderball.



Theo Khánh Đan (TT&VH)