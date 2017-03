Roberto Mancini "trù úm" Chelsea

HLV Mancini cùng The Citizens đã bị loại khỏi Champions League. Tuy nhiên chiến lược gia này vẫn rất quan tâm tới tình hình ở giải đấu cấp CLB cao nhất châu Âu mà cụ thể là trận đấu giữa Chelsea với Napoli trên đất Italia đêm nay. HLV Mancini tin Chelsea sẽ bị Napoli loại “Họ (Chelsea) có vấn đề. Họ đã không thể chiến thắng trong một thời gian dài và điều đó cho thấy họ có vấn đề”, HLV Mancini tin rằng The Blues đang gặp khủng hoảng khi có 4 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng. Theo chiến lược gia của Man City, Napoli là CLB rất mạnh và có thể ghi bàn trước bất cứ đối thủ nào, ở bất cứ thời điểm nào. Và nếu Chelsea nhận kết quả bất lợi trước đại diện Italia đêm nay, The Blues sẽ khó lòng xoay chuyển tình thế ở trận lượt về Ở London. “Tại Stamford Bridge, Napoli có thể tung ra những đòn phản công chết người”. Ở vòng bảng Champions League, Man xanh đã đụng độ với Napoli. Trên đất Anh, The Citizens chỉ đạt được kết quả hòa 1-1 với đại diện Italia. Trong chuyến hành quân tới đất nước hình chiếc ủng, HLV Mancini cùng các học trò đã phải nhận thất bại cay đắng 1-2, góp phần khiến CLB này bị loại khỏi đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp CLB. Theo Kinh Vân (Bongdaso)