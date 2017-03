Rời Arsenal, Arshavin dạt về Chelsea?

Tất nhiên, một cái tít như vậy sẽ khiến độc giả liên tưởng tới ông chủ quốc tịch Nga Roman Abramovich, người luôn luôn sẵn có tinh thần dân tộc trong mình từ khi mua CSKA Moscow (1 năm sau khi mua Chelsea, sau này bán lại) và đưa Yuri Zhirkov tới London.



Thực tế tương lai của Arshavin đúng là đang vô cùng bấp bênh tại Arsenal. Phong độ sa sút thảm hại bất chấp anh đang là người kiến tạo nhiều nhất cho các Pháo thủ (9 lần). Ra sân thi đấu, Arshavin cùng với Niklas Bendtner (đang được Wolfsburg chào mời) là những người bị khán giả la ó nhiều nhất vì những pha xử lý vụng về. Khi mà Samir Nasri và Theo Walcott đã trở thành đôi cánh đắc dụng của The Gunners, sẽ không có chỗ cho tuyển thủ xứ Bạch dương.

Abramovich và Arshavin rất thân mật kể từ sau chiến dịch vận động đăng cai World Cup 2018.

CLB cũ Zenit St. Petersburg đã ngỏ ý mua lại Arshavin với giá 15 triệu bảng tuần trước. Cánh cửa luôn sẵn sàng mở rộng chào đón anh trở lại nơi anh đã giành vinh quang ở đấu trường châu lục (vô địch UEFA Cup năm 2008 tức Europa League bây giờ). Tuy nhiên có một lời mời gọi khác không kém phần hấp dẫn đến từ người đồng hương giàu có Roman Abramovich. 2 người đã có cơ hội làm việc cùng nhau trong thời gian Nga tổ chức chiến dịch đăng cai World Cup 2018.



Với 18 tháng còn lại trong hợp đồng với sân Emirates và sắp đến tuổi 30, Arshavin được định giá vào khoảng 10 triệu bảng. Arsene Wenger tuy đày ải anh lên ghế dự bị nhưng vẫn đánh giá cao giá trị của cầu thủ này, vì anh từ đầu mùa giải đã ghi 4 bàn và 9 lần kiến tạo, trong khi Samir Nasri chỉ có 1 đường chuyền thành bàn.



Tiến trình gia hạn hợp đồng với Arshavin đã được “Giáo sư” khởi động từ tháng 7 năm ngoái, nhưng cho đến nay vẫn chưa đi đến đâu. Nguyên nhân không có gì mới: Wenger giữ nguyên chính sách chỉ ký 1 năm với những cầu thủ ngoài 30 giống như với William Gallas trước kia. Nếu Arshavin muốn ở lại Premier League theo lời mời của Abramovich, điều đó rất dễ xảy ra vào mùa hè tới vì hiện Wenger đang giữ quân.

Người đại diện của Benfica bay đến London làm gì, nếu không phải David Luiz sắp gia nhập Chelsea?

Trong một diễn biến khác, The Blues đang cùng lúc tiếp cận 2 trung vệ. Một người là cầu thủ trẻ 21 tuổi Simon Kjaer từ Wolfsburg với giá 12,5 triệu bảng, tuy nhiên thương vụ này được đánh giá là để nhằm dự phòng cho khả năng một vụ lớn khác thất bại. Đó là David Luiz của Benfica, người đã cho biết anh muốn đến Premier League.



Mới đây nhất có tin quan chức của Benfica đã bay đến London. Chuyến đi này chắc chắn chẳng nhằm mục đích gì khác ngoài việc thương lượng giá cả của hậu vệ Brazil, người trong suốt mùa hè năm ngoái đã được “làm giá” để thử sức kiên nhẫn của nhà ĐKVĐ Premier League. Giá chốt, theo tờ The Guardian, là 21,5 triệu bảng, và nếu đàm phán thành công thì đó sẽ là bản hợp đồng tốn tiền nhất của The Blues kể từ sau Andriy Shevchenko (30 triệu).

Theo Hoàng Quân (VTC News)