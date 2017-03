Ronaldo: "Đừng mong chúng tôi chia tay!"

Trên tài khoản nhân twitter, CR7 đã đăng tải những hình ảnh mới nhất chụp cạnh Irina ở New York, ngập tràn nụ cười và hạnh phúc. Cặp đôi vui vẻ cùng nhau bên cạnh một số người bạn của cả hai.

Ronaldo cùng Irina ở New York

Chân sút Real đã chia tay bạn bè, vội vàng từ Miami bay đến New York sau khi tờ New York Post và tạp chí Sports Illistrated đưa tin về việc Irina bị người đàn ông lạ mắt quấy rối và cô phải nhờ đến cảnh sát can thiệp.

Việc Ronaldo một nơi - vui chơi với bạn bè, Irina một nẻo - một mình đi mua sắm, cùng lúc xảy ra việc siêu mẫu Nga gặp kẻ cuồng quấy rối khiến dư luận không khỏi thắc mắc về độ "bền chặt" giữa họ, phải chăng bị đe dọa?

Cặp đôi dẹp tan hoài nghi mối quan hệ của họ bị trục trặc

Cách ngôi sao Bồ Đào Nha đăng tải những tấm hình trên trang cá nhân chính là câu trả lời đáng giá nhất cho những ai săm soi vào chuyện tình của họ. Bằng cách này, Ronaldo như muốn gửi đi tuyên bố: Đừng mong chúng tôi tan rã! Chúng tôi vẫn hạnh phúc bên nhau!

Họ vui vẻ bên những người bạn

Liên quan đến tương lai sự nghiệp, nếu Real được cho là phải vung tiền mạnh để giữ Ronaldo bằng mọi giá thì Quỷ đỏ M.U cũng sẵn sàng chi đậm để đưa anh về lại Old Trafford. Gay cấn ở chỗ, Ronaldo vẫn tỏ ra hết sức bình thản, đủ khiến các bên "phát sốt".

Theo L.H (VNN)