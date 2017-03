Ronaldo lại bị chấn thương sau trận derby Madrid

Benzema và Ozil lập công giúp Real vượt qua Atletico. (Nguồn: Getty Images)

Liệu vẫn chưa biết chắc Ronaldo có kịp bình phục để dự trận giao hữu của đội tuyển Bồ với Chile và Phần Lan vào tuần sau hay không. Ngôi sao người Bồ cũng chỉ vừa mới bình phục sau khi bị chấn thương ở trận thắng Malaga 7-0 hôm 3/3.



Trong thời gian Ronaldo vắng mặt để điều trị chấn thương nói trên, Real vẫn giành được kết quả tốt nhờ vào sự chói sáng của Karim Benzema. Tiền đạo người Pháp tiếp tục góp một bàn trong chiến thắng 2-1 vừa qua trước Atletico và đây là trận thứ 5 liên tiếp cái tên Benzema xuất hiện trên bảng điện tử, nâng tổng số bàn thắng của anh từ đầu mùa lên thành 21 bàn, tính trên mọi mặt trận.



Trong khi đó, chiến thắng 2-1 trong trận derby thành Madrid cũng đã giúp Real kéo dài chuỗi bất bại trước người láng giềng lên thành 21 trận.



Bỏ qua những thống kế lịch sử, cả hai đội đã chủ động dâng cao đội hình lên phần sân đối phương ngay từ những phút đầu đã khiến cho trận đấu trở nên vô cùng hấp dẫn.



Tuy nhiên, việc có trong đội hình nhiều ngôi sao cùng khả năng tấn công trội hơn so với đội chủ nhà nên không có gì khó hiểu khi Real tỏ ra nguy hiểm và sắc sảo hơn hẳn trong các đợt lên bóng và sớm có được bàn thắng.



Ngay phút 11, Khedira có pha chạm bóng tinh tế nhằm chọc khe cho Benzema băng xuống đối mặt với David De Gea và bằng một cú vẩy chân điệu nghệ, Benzema đã làm tung mành lưới đối thủ, mở tỷ số 1-0 cho đội nhà. Đây là bàn thắng thứ 12 trong 11 trận gần đây của chân sút này.



Bất ngờ bị dẫn trước từ rất sớm, các cầu thủ Atletico với ba mũi nhọn Reyes, Forlan và Aguero đã vùng lên mạnh mẽ trong những phút thi đấu sau đó nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa khiến cho Real phải rất vất vả chống đỡ.



Tuy nhiên, khi mà tinh thần của đội chủ nhà đang lên cao nhất, Real lại bất ngờ có được bàn thắng nhân đôi cách biệt. Phút 33, nhận bóng từ Marcelo, tiền vệ Mesut Ozil ở tư thế trống trải đã tung ngay cú đặt lòng kỹ thuật bằng chân trái hạ gục thủ thành David de Gea.



Dẫn trước 2-0 chỉ sau hơn 30 phút thi đấu, Real đã bắt đầu giảm nhịp của trận đấu trong nửa cuối hiệp một và đầu hiệp hai và bắt đầu có phần nhường thế trận cho Atletico.



Tuy nhiên, dù đã cố gắng rất nhiều song những gì mà đội chủ có thể làm được trong trận đấu này chỉ là bàn thắng an ủi được ghi do công của tiền đạo Agueroở phút 86, đành chấp nhận rời sân với trận thua trước người hàng xóm Real.



Một chi tiết đáng nói nữa ở trận này là các cầu thủ Real đã phải đối mặt với bầu không khí khá thù địch từ trên các khán đài. Các cổ động viên Atletico đã liên tục hô vàng "Ronaldo chết đi", "Marcelo là con khỉ"... Nhiều khả năng, đội bóng Đỏ - Trắng sẽ bị phạt nặng vì những gì mà cổ động viên của mình gây ra.



Ở trận đấu trước đó, Barca cũng đã có chiến thắng 2-1 trước Getafe với hai bàn thắng của Alves và Bojan, trước khi để Moral ghi bàn thắng danh dự ở phút thứ 88. Như vậy, sau 29 vòng thì khoảng cách giữa Barca và Real vẫn đang là 5 điểm, và hai đội vẫn còn gặp nhau ở trận lượt về trên sân Bernabeu vào tháng sau.



Ngoài ra, ba ngày sau trận đấu trên thì họ còn gặp nhau trong trận chung kết Cúp Nhà Vua, và nếu cả hai vượt qua tứ kết Champions League thì sẽ đụng độ nhau ở bán kết của giải đấu này.

Theo Huy Anh (Vietnam+)