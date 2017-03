Ronaldo lập hat-trick siêu nhanh

Các cầu thủ Real đang cố vượt qua khủng hoảng tâm lý bằng kết quả thuyết phục trên sân cỏ.

Cristiano Ronaldo ghi liền ba bàn từ phút 62 đến 72. Với đóng góp quan trọng của ngôi sao mang áo số 7, Real giành được chiến thắng 4-0 trước đối thủ cùng thành phố Getafe. Trước đó, thầy trò HLV Jose Mourinho phải nhờ tới bàn mở tỷ số của trung vệ Sergio Ramos mới phá vỡ được thế quân bình.

Cú hat-trick vào lưới Getafe cho thấy Ronaldo đang “đáp lễ” Lionel Messi một cách mạnh mẽ sau thất bại trong cuộc đua tới Quả bóng vàng. Tính từ đầu năm 2013, CR7 đã có 10 bàn chỉ sau 5 trận. Cùng khoảng thời gian đó, Messi “chỉ” có 5 bàn.

Trận gặp Getafe diễn ra trong bối cảnh có nhiều thông tin trái ngược về tương lai HLV Jose Mourinho. Theo tờ Marca, thủ môn Iker Casillas và trung vệ Ramos đã yêu cầu chủ tịch Florentino Perez phải chọn giữ lại một trong hai: nhóm cầu thủ trụ cột hoặc nhà cầm quân người Bồ Đào Nha. Thông báo chính thức của Real đã bác bỏ thông tin này, nhưng khi Casillas và Ramos đều chưa lên tiếng một cách công khai, dư luận vẫn có quyền nghi ngờ về một cuộc chia tay trong mùa hè. Giữa mớ bung xung đó, chiến thắng 4-0 trước Getafe đã đến như một lời cảnh báo. Nó khẳng định, trong khi phòng thay đồ còn không ít “sóng ngầm”, các cầu thủ vẫn thi đấu tập trung và giành những kết quả tuyệt vời. Real có thể chiến thắng một cách thuyết phục bất chấp hoàn cảnh.

Khả năng tập trung thi đấu của Real cũng được thể hiện qua việc Ramos, một trong hai công thần đề nghị thay HLV Mourinho như thông tin báo chí đã đăng, ghi bàn mở tỷ số ở phút 53. Người còn lại, thủ môn Casillas không ra sân trong trận này. Hôm thứ tư vừa qua, Casillas dính chấn thương nghiêm trọng ở tay và phải nghỉ thi đấu ít nhất hai tháng. Diego Lopez, thủ môn mới được mua về từ Sevilla, cũng không ra sân. HLV Mourinho vẫn đặt niềm tin vào thủ môn dự bị Antonio Adan thay vì mạo hiểm với một người vừa chân ướt chân ráo gia nhập sân Bernabeu.

Trên thực tế, Adan hầu như không phải làm việc trước một đối thủ dưới cơ như Getafe. Đó là lý do khiến Mourinho tiếp tục trao thêm cơ hội thử lửa cho thủ môn từng phạm không ít sai lầm trong thời gian Casillas bị bỏ rơi trước đây. Suốt trận đấu, Adan chỉ có ba lần phải làm việc đáng kể. Phần vì hàng công của Getafe không mạnh, phần vì Real giành quyền kiểm soát bóng tới 65%.

Getafe hầu như chỉ gây được khó khăn cho “dải thiên hà” trong hiệp một. Với lối chơi phòng ngự phản công và phong độ tốt của thủ môn Miguel Moya, đội khách may mắn thoát thua ít nhất ba lần trước giờ nghỉ. May mắn đó không còn khi trận đấu bước sang hiệp hai, hay nói chính xác là Real không thể “đen” mãi. Phút 53, khi thủ môn Moya và trung vệ Ricardo Carvalho va chạm với nhau trong một pha tranh bóng, trọng tài xác định không có lỗi và cho trận đấu tiếp tục. Ramos đã tranh thủ cơ hội tự do dứt điểm từ cự ly 5 m mở tỷ số cho đội nhà.

Có bàn dẫn trước, Real như trút được gánh nặng tâm lý. Sự thoải mái giúp các cầu thủ áo trắng phối hợp chính xác hơn và khả năng ăn bàn cao hơn. Phút 62, trong một pha phản công chớp nhoáng, Ozil đẩy bóng vào vòng cấm cho Ronaldo băng xuống. Có cơ hội, CR7 lập tức thể hiện đẳng cấp bằng một pha đi bóng lạnh lùng trước khi sút chìm hạ Moya.

Sau đó chỉ ba phút, chính CR7 đánh đầu đơn giản từ cự ly gần, kết thúc thành công quả tạt của Di Maria. Danh thủ người Bồ Đào Nha chỉ chịu dừng lại sau khi lập hat-trick cho Real vào phút 72. Trước đó Luka Modric bị phạm lỗi trong vòng cấm Getafe, đem lại cơ hội ghi bàn không thể tốt hơn cho đồng đội trên chấm 11m.

Với chiến thắng trước Getafe, Real tạm rút ngắn khoảng cách với đội dẫn đầu Barca xuống còn 12 điểm. Ở vòng này, Barca thi đấu muộn hơn vài giờ: tiếp Osasuna tại Nou Camp.

Theo Thúy An (VNE)