Ronaldo sắp lấy áo số 7 của Raul ở Madrid

Khi gia nhập Real Madrid hè năm ngoái, Ronaldo miễn cưỡng nhận áo số 9 do chiếc áo số 7 lúc ấy đã thuộc về Raul, một huyền thoại sống ở sân Bernabeu. Thương hiệu "CR7" từng gắn với siêu sao người Bồ Đào Nha từ thời còn ở MU vì thế cũng phải sửa thành "CR9" và Real đã cho in hàng triệu áo đấu có in "CR9" làm đồ lưu niệm bán cho người hâm mộ trên toàn cầu.

Áo số 7 của Real Madrid sắp được sang tên cho Ronaldo, khi Raul ra đi.

Tuy nhiên, theo tờ Marca (Tây Ban Nha), rất có thể chiếc áo số 7 của Real Madrid sẽ thuộc về Ronaldo như ước nguyện của anh trong ít ngày tới, bởi Raul, năm nay 33 tuổi đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng để sang khoác áo CLB Đức, Schalke theo bản hợp đồng hai năm.

Một nhật báo Tây Ban Nha khác là tờ AS thậm chí còn quả quyết Real quyết định chọn trận giao hữu thường niên tranh Cup Santiago Bernabeu ngày 24/8 này để vinh danh và chia tay đội trưởng của họ. Đối thủ của Real hôm đó có thể chính là CLB mà Raul sắp đầu quân, Schalke. Và anh sẽ khoác áo mỗi đội một hiệp.

Nếu không thống nhất được lịch với Schalke, Real có thể sẽ thu xếp một cuộc so tài với đội Liên quân các siêu sao sáng chói nhất của bóng đá thế giới hiện nay gồm Lionel Messi, Diego Forlan, Bastian Schweinsteiger, Arjen Robben, Wesley Sneijder, Xavi, Carles Puyol và Andres Iniesta...

Trận đấu tranh Cup Santiago Bernabeu có thể cũng là dịp để Real chia tay một tượng đài khác, Guti. Tiền vệ đội phó này gần như chắc chắn sẽ sang Thổ Nhĩ Kỳ khoác áo CLB Besiktas, nơi anh được tái hợp cựu HLV Real, Bernd Schuster và lĩnh lương 3 triệu euro mỗi mùa trong hợp đồng 2 năm. Xabi Alonso sẽ là người tiếp quản chiếc áo số 14 của Guti ở Real. Đây là số áo mà Alonso ưa thích vì từng cùng anh thành công ở Liverpool trước kia cũng như tuyển Tây Ban Nha hiện nay.

Alonso (phải) cũng sắp được nhận số áo 14 ưa thích từ Guti (giữa), khi Real chia tay anh này. Ảnh: Kickette.

Raul là tay săn bàn số một trong lịch sử Real, với 228 bàn sau 550 trận ở La Liga kể từ lần ra mắt hồi năm 1994, cùng CLB này đoạt 3 chức vô địch Champions League và 6 danh hiệu La Liga. Guti thì được chính Real đào tạo nên và cũng sở hữu bộ sưu tập thành tích đồ sộ với chỉ một danh hiệu La Liga ít hơn Raul trong 15 năm khoác áo đội chủ sân Bernabeu. Bộ đôi này chính là hiện thân cho truyền thống hào hùng, bản sắc và thành công của Real suốt gần hai thập niên vừa qua.

Sự ra đi của Raul và Guti chắc chắn sẽ để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ, nhưng phù hợp với quy luật đào thải khắc nghiệt trong bóng đá đỉnh cao. Dưới thời tân HLV Mourinho, Real đang hướng đến việc xây dựng một đội ngũ trẻ trung bằng cách bổ sung vào dàn sao hiện tại những tài năng trẻ như Di Maria (22 tuổi), Pedro Leon (23), Sergio Canales (19).

Theo Phương Minh (VNE)