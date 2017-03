Ronaldo sẽ không theo Mourinho đến Chelsea

Con đường trở lại Anh của CR7 đang trở nên xa vời.



Theo T.A (VNN)



"Người đặc biệt" rất muốn đưa Cristiano Ronaldo về Chelsea. Tuy nhiên, sau thất bại trước Atletico Madrid ở chung kết cúp nhà vua, chủ tịch Perez đã nổi giận và khăng khăng, Ronaldo sẽ không đi đâu hết.Lập trường phía Real cũng sẽ khiến M.U phải thất vọng, bởi nhà tân vô địch Ngoại hạng cũng khao khát có được sự phục vụ của CR7 mùa tới.Thời gian qua, lãnh đạo Quỷ đỏ đã thảo luận với nhà tài trợ chính General Motors hỗ trợ thêm về mặt tài chính để mua Ronaldo với giá 55 triệu bảng, trả lương trên 10 triệu bảng/năm.Trong trận chung kết cúp nhà vua mới đây, Ronaldo đã bị truất quyền thi đấu. Trước đó, Mourinho cũng bị đuổi khỏi băng ghế huấn luyện do tranh cãi với trọng tài.Hiện Mourinho cùng người đại diện đang giải quyết nốt vấn đề hợp đồng với đội bóng Hoàng gia, trước khi sang Chelsea.Sau khi hụt các mục tiêu như Pep Guarduiola, Jurgen Kloop hay Manuel Pellegrini, tỉ phú Abramovich đã quay về phương án Mouronho, người từng bị ông sa thải hồi 2007.Không những lôi kéo Ronaldo, Special One còn muốn đưa Essien và thủ thành Thibaut Courtois trở lại Stamford Bridge.Cả hai cầu thủ này đều thuộc biên chế The Blues nhưng mùa vừa qua thi đấu cho Real và Atletico dưới dạng cho mượn.