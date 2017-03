Ronaldo theo bước Mourinho lên phim hoạt hình

1. Bộ phim có tựa đề The Game By Ronaldo sẽ lột tả toàn bộ quá trình đi tới thành công của danh thủ người Bồ. Trong phim, vai trò của Ronaldo không khác gì với đời thực, ra sân chiến đấu, khát khao cháy hết mình và biến trận cầu thành những bữa tiệc bàn thắng.

Ronaldo bắt đầu lên phim



Ronaldo nổi danh trong màu áo M.U và xây dựng được hình ảnh toàn cầu kể từ khi đầu quân cho Real Madrid với bản hợp đồng chuyển nhượng có giá trị kỷ lục. Sự có mặt của CR7 đã giúp Real giành nhiều danh hiệu lớn và quãng thời gian tại Bernabeu cũng đã mang lại cho ngôi sao này những danh hiệu cá nhân.

Phim sẽ tích hợp với phần mềm được sáng tạo bởi đội ngũ của SSI tại Dubai. The Game By Ronaldo cũng sẽ tạo ra một sân chơi để bất cứ fan túc cầu nào trên toàn thế giới cũng có thể tham gia.

SSI kỳ vọng rằng với lượng fan lên tới 75 triệu người trên mạng xã hội của CR7, The Game By Ronaldo sẽ tạo nên tiếng vang lớn và thu về lợi nhuận cao. “Việc cho ra đời The Game By Ronal sẽ giúp tăng doanh thu các sản phẩm về thể thao của chúng tôi ở phạm vi toàn cầu” – GĐĐH của SSI, ông Ruben Dias, kỳ vọng.



2. Cũng theo ông Dias, quyết định hợp tác với Ronaldo được SSI đưa ra dựa trên thành công của bộ phim tương tự ra mắt vào cuối năm 2011, Mourinho And His Special Ones. Phim lột tả đầy đủ nhất những tính cách đã làm nên thương hiệu của “người đặc biệt” Mourinho.

SSI lấy cảm hứng làm bộ phim từ khoảng thời gian Mourinho bắt đầu dẫn dắt Chelsea vào năm 2004. Ngay thời điểm ra mắt “The Blues”, Mourinho đã gây tiếng vang với tuyên bố mình là “Người đặc biệt”. Chiến lược gia người Bồ bằng tài năng đã cho thấy ông không hề phóng đại khi đưa Chelsea giành 2 Premier League, 2 League Cup và 1 Cup FA.



Nay, sau 6 năm xa cách, Jose Mourinho đã trở lại với Stamford Bridge và có khởi đầu mùa giải mới thuận lợi cùng Chelsea. Lần này, ông tự cho mình là “Người hạnh phúc” thay vì “đặc biệt”. Bởi vì thế, SSI cũng đang lên kế hoạch cách tân hóa phiên bản Mourinho And His Special Ones bằng một cái tên mới.

Ronaldo kinh doanh thất bát

Năm ngoái, Ronaldo chính thức khai trương hộp đêm Seven tại thị trấn quê nhà Bồ Đào Nha. Theo báo giới, khoản tiền mà Ronaldo đầu tư vào dự án lên tới 1 triệu euro, trong đó riêng hệ thống ánh sáng và thiết bị âm thanh đã ngốn 500.000 euro. Tuy nhiên, sau 1 năm hoạt động, ngôi sao của Real đang tính đến khả năng bán tống bán tháo hộp đêm này cũng như cửa hàng kinh doanh thời trang CR7. Khủng hoảng kinh tế tác động không trừ một ai. Từ việc kinh doanh rầm rộ, khách kéo đến nườm nượp ban đầu, cửa hàng quần áo và cả hộp đêm của Ronaldo dần vắng khách.

Trước tình hình bết bát này, CR7 đang tính đến nước tìm người mua lại cổ phần hộp đêm Seven để tránh thêm thua lỗ.

Theo Khánh Đan (TT&VH Online)