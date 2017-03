Ronaldo tỏa sáng, Bồ Đào Nha lội ngược dòng tiễn Hà Lan về nước

Xem Clip

Ra sân với đội hình 2 tiền đạo là Huntelaar và Van Persie, Hà Lan đã cho thấy quyết tâm tìm kiếm một trận thắng cách biệt 2 bàn để lật ngược thế cờ. Ngay đầu trận, Hà Lan đã lao lên tấn công ào ạt như con thú dữ bị thương.

Phút thứ 3, Huntelaar băng vào dứt điểm không thành công. Ngay sau đó, Robben đánh gót rất đẹp cho đồng đội băng xuống chuyền vào cho Sneijder dứt điểm vọt xà.

Bàn thắng mở tỉ số rất đẹp của Van der Vaart. Ảnh: Getty Images

Sau những tình huống ép sân liên tục, Hà Lan cũng có được điều mình muốn. Phút 12, Robben đi bóng bên cánh phải rồi chuyền ngang cho đội trưởng Van der Vaart dứt điềm ngay, bóng vẽ một đường vòng cung rất khó chịu đi vào góc khung thành trước sự bay người bất lực của thủ thành Rui Patricio. 1-0 cho Hà Lan.

Các cầu thủ Hà Lan vui mừng với bàn thắng mở tỉ số. Ảnh: Getty Images

Ngay sau bàn thua, hai đội thi đấu khẩn trương hơn, đặc biệt là khi họ biết tuyển Đức cũng vừa có bàn thắng mở tỉ số trước Đan Mạch. Với kết quả này, Hà Lan chỉ cần thêm 1 bàn thắng là có thể lấy vị trí nhì bảng.

Bên phía Bồ Đào Nha, hết Raul Meireles đến Ronaldo rồi Hélder Postiga đều có cơ hội thuận lợi để san bằng tỉ số nhưng đều tận dụng không thành công.

Phút 16, Ronaldo đi bóng rất tốt vào trong rồi sút bóng ra ngoài trong gang tấc. Phút 17, Hélder Postiga đối mặt Stekelenburg lại sút bóng quá hiền để thủ thành của Hà Lan kịp đổ người đẩy bóng ra ngoài chịu phạt góc. Phút 18, Raul Meireles sút bóng cận thành ra mép ngoài khung thành Hà Lan. Sau đó, Nani có bóng bên cánh phải chuyền vào rất đẹp cho Ronaldo bật cao đánh đầu cận thành, thủ thành Stekelenburg xuất sắc chọn đúng vị trí đẩy được bóng ra.

Trong khi đó, Hà Lan cũng có những pha đáp trả khá mạnh mẽ. Phút 20, Robben chuyền ngang rất đẹp ngay trước vòng cấm cho Van Persie nhưng anh lại sút đập người hậu vệ bật ra. Phút 23, N. de Jong bỏ lỡ cơ hội nâng tỉ số, từ quả đá phạt góc, N. de Jong bật cao đánh đầu ra ngoài. Hai đội đang chơi đôi công rất đẹp mắt nhưng Bồ Đào Nha là đội có nhiều cơ hội hơn. Và cuối cùng Bồ Đào Nha cũng có bàn thắng san bằng tỉ số.

Phút 28, sau một loạt những tình huống phối hợp của cầu thủ Bồ Đào Nha, bóng đến chân Ferrera, anh chọc khe chuẩn xác cho Ronaldo băng xuống sửa bóng qua tay thủ thành Stekelenburg gỡ hòa 1-1 cho Bồ Đào Nha.

Bàn thắng san bằng tỉ số của Ronaldo. Ảnh: Getty Images

Đến lúc này, cả hai bàn thắng đều được ghi bởi 2 đội trưởng của hai đội. Sau bàn thắng san bằng tỉ số, Bồ Đào Nha tiếp tục có những tình huống làm thót tim người hâm mộ Hà Lan. Phút 31, Nani có khoảng trống, anh thực hiện cú sút rất quyết đóan nhưng rất tiếc bóng đi ra ngoài. Phút 35, Nani đá phạt góc rất chuẩn cho Ronaldo băng vào đánh đầu cận thành ra ngoài, một tình huống bỏ lỡ rất đáng tiếc.

Hiệp 1 kết thúc với thế trận tấn công ăn miếng trả miếng rất hay của hai đội. Tỉ số 1-1 phản ánh đúng những gì hai đội đã thể hiện trên sân.

Ngay đầu hiệp 2, Ronaldo có pha xử lý bóng thông minh, cú sửa bóng vào góc xa khung thành Stekelenburg của anh rất tiếc lại không thành công.

Phút 54, Hà Lan có câu trả lời bằng đánh đầu ra ngoài trong thế rất thoải mái của Ron Vlaar. Trước đó, phải kể đến tình huống chuyền vào rất đẹp của Sneijder cho Vlaar đánh đầu.

Phút 60, lưới của Hà Lan đã rung lên sau pha đệm bóng cận thành của Hélder Postiga từ đường tạt vào mà như sút của Ronaldo. Tuy nhiên, trọng tài đã không công nhận bàn thắng do Hélder Postiga đã rơi vào thế việt vị.

Phút 67, Ronaldo đột phá rồi chuyền vào cho Coentrao dứt điểm nhưng lại không thắng được sự xuất sắc của thủ thành Stekelenburg.

Phút 72, Ronaldo đi bóng tốc độ dọc cánh trái rồi tạt vào cho Hélder Postiga băng vào dứt điểm cận thành, tuy nhiên cú sút của anh lại đi ngay vào vị trí của thủ thành Stekelenburg.

Ronaldo sút bóng quyết đoán ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Bồ Đào Nha. Ảnh: Getty Images

Sau rất nhiều tình huống bỏ lỡ cơ hội ghi bàn, Bồ Đào Nha cũng tìm được mành lưới thủ thành Stekelenburg. Phút 74, Nani tạt vào rất chuẩn cho Ronaldo chỉnh bóng một nhịp rồi tung cú sút quyết đoán hạ gục Stekelenburg nâng tỉ số lên 2-1 cho Bồ Đào Nha.

Không còn gì để mất, Hà Lan ào ạt tấn công nhằm tìm bàn gỡ. Tuy nhiên các đợt lên bóng của họ lại quá thiếu chính xác. Tất cả những gì các cầu thủ Hà Lan làm được là huống dứt điểm ngoài vòng cấm đập cột dọc của Van der Vaart ở phút 81. Ngược lại những đợt phản công của Bồ Đào Nha với C. Ronaldo làm đầu tàu luôn tìm ẩn sự nguy hiểm khó lường. Nếu chính xác hơn trong các tình huống dứt điểm, Bồ Đào Nha đã có bàn thắng thứ 3. Và nếu may mắn hơn, C. Ronaldo đã lập Hat-trick. Phút 91, Ronaldo đi bóng tốc độ bên cánh phải xộc thẳng vào vòng cấm địa Hà Lan qua 2,3 cầu thủ đối phương, rồi tung cú sút cực mạnh, bóng đi đập cột dọc bật ra.

Sau tình huống này, trọng tài cũng thổi còi kết thúc trận đấu. 2-1 là tỉ số cuối cùng nghiêng về Bồ Đào Nha. Với kết quả này, Đức và Bồ Đào Nha là 2 đội đại diện cho bảng B vào vòng tứ kết. Trong trận tứ kết, Bồ Đào Nha sẽ gặp CH Czech còn Đức sẽ gặp Hy Lạp.















Ronaldo đã thi đấu cực kỳ xuất sắc trong trận đấu này. Anh liên tục làm khổ hàng phòng ngự Hà Lan. Không chỉ ghi bàn, Ronaldo còn có nhiều đường chuyền chuẩn xác cho đồng đội dứt điểm. Tuy nhiên, các đồng đội của Ronaldo đã không tận dụng được những cơ hội mà anh tạo ra. Ảnh: Getty Images

Đội hình chính thức:

Bồ Đào Nha: 12- Rui Patrício (GK), 2 - Bruno Alves, 3 – Pepe, 5 - Fábio Coentrão, 21 - João Pereira, 4 - Miguel Veloso, 8 - João Moutinho,16 - Raul Meireles, 17 – Nani, 7 - Cristiano Ronaldo(C), 23 - Hélder Postiga

Hà Lan: 1 – Stekelenburg (GK) , 2 - Van der Wiel, 4 – Mathijsen, 13 – Vlaar, 15 – Willems, 8 - N. de Jong, 10 – Sneijder, 11 - Robben, 23 - Van der Vaart(C), 9 – Huntelaar, 16 - Van Persie.







GIA ĐỊNH