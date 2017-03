Ronaldo toả sáng, Real "đánh tennis" với Villarreal

Trong đó, Ronaldo thi đấu cực kỳ ấn tượng với 1 bàn thắng và có công trong 4 bàn khác (gồm một pha đóng kịch hoàn hảo không kém gì diễn viên chuyên nghiệp). Chiến thắng vang dội này giúp Real duy trì khoảng cách 2 điểm với đội đầu bảng Barcelona.



Villarreal không hề là đối thủ dễ chơi dù rằng năm nay, họ đã suy giảm phong độ khá nhiều và lại mới có biến động trên băng ghế huấn luyện. Vì thế, chiến thắng đến 6-2 của Real trên thánh địa Bernabeu có thể coi là một bất ngờ của vòng 23. Kể ra, Galacticos 2.0 đã không thể thắng đậm đến vậy nếu như không có 2 quả penalty đến từ "diễn xuất" của Higuain và Kaka, khiến vị trọng tài chính trở thành thằng hề đúng nghĩa.





Ronaldo: Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu

Dường như với ông, các siêu sao của "Nhà trắng" quá trong sáng và chất phác đến độ, họ cứ ngã trong vòng cấm là y như rằng ông dứt khoát chỉ tay vào chấm phạt đền mà không một chút do dự. May là cả trận, chỉ có đúng 2 lần, xảy ra các tình huống "tranh chấp" trong khu cấm địa của Villarreal, nếu không chẳng ai dám chắc, ông sẽ còn ưu ái dành cho Real bao nhiêu quả phạt 11m nữa.



Tuy vậy, không thể phủ nhận đội bóng thành Madrid đã thi đấu một trận quá hay, áp đảo các vị khách từ đầu đến cuối. Trong đó, ấn tượng nhất là Cristiano Ronaldo. Kaka và Higuain đều lập được cú đúp nhưng cả hai đều thua xa CR9. Tiền vệ người Bồ có mặt trong mọi đợt tấn công của đội chủ nhà và đặt dấu giày lên phần lớn bàn thắng của Real. Anh trực tiếp mở tỷ số bằng pha sút phạt đẳng cấp mang dấu ấn riêng không lẫn vào đâu được, kiến tạo đường chuyền cuối cùng cho Kaka và Higuain lập công cũng như tham gia vào bàn thứ 2 của tiền đạo người Argentina.

Kết quả Bilbao4-1 Tenerife

Llorente pen 18'; Toquero 23'; Iraola 54'; Gabilondo 63' - Alfaro 59' Malaga2-1 Espanyol

Fernando 17'; Obinna 75' - Ruiz 45' Osasuna 1-1 Valladolid

Camunas 86' - Medunjanin 80' Zaragoza 1-3 Gijon

Arizmendi 90' - Bilic 38'; Moran 63'; Barral 90' Almeria1-0 Atletico Madrid

Piatti 87' Real Madrid6-2 Villarreal

Ronaldo 18'; Kaka pen 21', 79'; Higuain 54', 71'; Alonso pen 87' - Senna 31'; Nilmar 66'

Và đoạn kết trong màn trình diễn siêu đẳng của Ronaldo là pha đóng kịch vào cuối trận, giúp Alonso có cơ hội ghi tên mình lên bảng điện tử. Nhưng trong làng túc cầu giáo, lúc nào một siêu sao tầm thế giới luôn phải ấn chứa trong mình cả tài năng và sự ma mãnh. Hãy nhìn huyền thoại Diego Maradona hay bạn "đồng trang lứa" với Ronaldo, Lionel Messi. Họ cũng thường xuyên có những hành vi mà khối người sẽ cho là "phản bóng đá" nhưng rốt cục, đa số đều phải cúi đầu ngưỡng mộ tài năng của họ

So với trận thua trước Lyon ở Champions League, Real Madrid chỉ có duy nhất một sự điều chỉnh khi Diarra người Pháp (Lassana) thay cho Diarra người Mali (Mahamadou). Thực ra, xét về nhiều mặt, Lassana Diarra trội hơn người đồng đội cùng tên và việc HLV Pellegrini bất ngờ sử dụng Mahamadou Diarra ở trận gặp Lyon chính là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Bên phía Villarreal, ở trận đấu lớn đầu tiên trên cương vị HLV trưởng đội bóng kể từ khi lên thay Valverde, chiến lược gia Garrido đã quyết định sử dụng khá nhiều những cầu thủ trẻ còn non kinh nghiệm như Musacchio, Matilla hay Ruben dù đối thủ "Tàu ngầm vàng" phải đối mặt là một Real Madrid hùng mạnh. Nhưng trước kia, Garrido chính là HLV đội B của Villarreal nên những sự lựa chọn này âu cũng là dễ hiểu bởi dù sao, ông cũng hiểu rất rõ những cái tên từng là học trò của ông trong một thời gian dài.



Bằng lợi thế sân nhà, Los Blancos không mấy khó khăn thể hiện sự áp đảo hoàn toàn của mình. Họ không ngần ngại bộc lộ rõ ý đồ tấn công tổng lực ngay từ những phút đầu và Villarreal buộc phải co cụm ở phần sân nhà để chống đỡ sức ép kinh hoàng từ đội chủ nhà. Có lẽ chính cách bố trí đội hình kỳ lạ của HLV Garrido (ưa dùng cầu thủ trẻ và đầy đoạ những gương mặt dày dạn kinh nghiệm hơn như Pires, Llorente, Cani hay Ibagaza trên băng ghế dự bị) đã khiến Villarreal tỏ ra thua thiệt so với dàn sao hùng hậu của Real.





Villarreal bị đội chủ nhà ép sân từ đầu đến cuối

Trận đấu gần như chỉ diễn ra bên phần sân của đội bóng áo vàng và đến phút 18, Real đã cụ thể hoá ưu thế thành bàn thắng mở tỷ số. Họ được hưởng quả đá phạt chếch bên cánh trái và ở khoảng cách hơn 20m. Như thường lệ, chuyên gia sút phạt Cristiano Ronaldo là người thực hiện với cú đá mang thương hiệu riêng bằng mu chính diện. Trái bóng bay rất hiểm theo một quỹ đạo khó chịu với tốc độ tên lửa và bắn thẳng vào góc cao của cầu môn. Diego Lopez dù rất nỗ lực nhưng cũng không tài nào chạm được tay vào bóng. Với kỹ năng đã được hoàn thiện, Ronaldo đang chứng tỏ anh là một trong những cầu thủ sút phạt tốt nhất thế giới hiện nay.

Chưa đầy 2 phút sau, tỷ số được nâng lên 2-0. Higuain đã ngã trong vòng cấm sau pha phạm lỗi không rõ ràng của Marcano. Thậm chí, dường như đó là tình huống đóng kịch khéo léo của tiền đạo người Argentina nhưng trọng tài chính đã nhanh tay chỉ vào chấm phạt đền. Kaka được giao trọng trách đá quả phạt 11m và Thiên thần người Brazil dễ dàng đánh lừa Diego Lopez để ghi bàn thắng thứ 5 cho riêng mình ở La Liga. Ở trận lượt đi, chính bộ đội Kaka - Ronaldo là những người ghi bàn mang về thắng lợi 2-0 ngay trên thánh địa El Madrigal của Villarreal và chỉ sau hơn 20 phút của trận lượt về, họ đã tái lập được thành tích này.

Sức ép lên cầu môn đội khách không giảm một chút nào và hình như còn tăng lên theo cảm hứng đang dâng trào của các cầu thủ áo trắng. Phút 27, Ronaldo tỏ ra rất tiếc nuối khi dứt điểm không trúng đích sau pha nhả bóng lại của Higuain. Bị ép sân liên tục nhưng Villarreal lại bất ngờ tìm được bàn rút ngắn tỷ số. Phút 31, Marcos Senna đã thể hiện ở trên sân, không chỉ có mình Ronaldo là chuyên gia trong lĩnh vực sút phạt. Ở góc sút và cự ly gần tương tự như tình huống mở tỷ số của người đồng nghiệp bên phía Real, Senna tung ra cú đá hoàn hảo đưa bóng vòng qua hàng rào và bay thẳng vào lưới. Dù cho Casillas biết thừa hướng sút nhưng cũng không thể làm gì hơn bởi nhưng pha sút phạt như thế này nếu đã đi trúng đích thì gần như không thể cản phá.





Kaka lập được cú đúp ....

Tuy nhiên, bàn thua này không làm ảnh hưởng nhiều đến tinh thần của Los Blancos. Họ vẫn nắm giữ hoàn toàn thế trận trong tay. Ronaldo tiếp tục là cầu thủ chơi nổi bật nhất với sự nămg nổ và chịu khó di chuyển trên khắp mặt sân. Phút 31, tiền vệ người Bồ Đào Nha thực hiện cú sút chìm từ cự ly khá xa và Lopez kịp đổ người cản phá. Phút 37, Ronaldo chứng tỏ tốc độ bứt phá kinh hoàng không kém gì một siêu xe F1 của anh khi biến đường chuyền đảo cánh tưởng như quá đà của Sergio Ramos thành cơ hội. Anh khống chế gọn gàng ở sát đường biên ngang và đẩy ngược trở lại cho Granero. "Tên cướp biển thành Madrid" bình tĩnh loại bỏ một cầu thủ Villarreal rồi đặt lòng bằng chân trái nhưng bóng đi quá cao.

Phút 40, pha tạt vào trong của Nilmar lẽ ra đã chả có điều gì đáng nói nếu nó không trúng vào người Albiol và đổi hướng, rất may là Iker Casillas thi đấu tập trung và kịp tung người đẩy bóng ra. Vài phút sau, Ronaldo có một cơ hội khác khi anh dắt bóng từ cánh trái và dứt điểm căng ở sát khu vực 16m50 nhưng sự xuất sắc của Diego Lopez đã ngăn cản bàn thứ 2 của cựu cầu thủ MU. Hiệp 2 vẫn diễn ra trong sự vượt trội của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha và họ chỉ mất chưa đầy 10 phút để có bàn thắng thứ 3. Arbeloa khởi động tình huống tấn công nhanh bằng cú xẻ nách bên cánh phải cho Ronaldo. CR9 không rơi vào thế việt vị, lao nhanh như tên bắn, đường hoàng nhận bóng rồi căng ngang vào trong, rất đúng tầm di chuyển xuống của Higuain. Bằng pha dứt điểm nhanh một chạm, El Pipita mang về bàn thắng thứ 13, củng cố vững chắc vị trí dẫn đầu trong danh sách ghi bàn của Real ở La Liga mùa giải năm nay.

Với bàn thắng này, thày trò Pellgrini sẽ trở nên yên tâm hơn và không còn lo ngại về nguy cơ lật đổ của đối thủ. Đây cũng là thời điểm để dàn siêu sao trên "Dải thiên hà" mặc sức phô diễn khả năng. Phút 59, Real trình diễn màn phối hợp cực kỳ ăn ý với sự tham gia của 4, 5 cầu thủ. Bóng được di chuyển liên tục khiến hàng thủ Villarreal "chóng hết cả mặt" và không biết đường nào mà ngăn chặn. Tiếc thay, ở cú dứt điểm cuối cùng, Marcelo lại thực hiện quá dở khi đưa bóng thẳng tưng ... lên trời cao.

Phút 65, tận dụng pha khống chế sơ hở của Senna, Kaka nhanh chân đẩy bóng xuống cho Ronaldo và "Quả bóng vàng châu Âu năm 2008" có cơ hội đối đầu với Diego Lopez tuy nhiên, người chiến thắng không phải là anh. Ngay lập tức, Villarreal tổ chức phản công nhanh và lại đưa trận đấu vào thế rượt đuổi tỷ số. Sau hàng loạt những pha bật tường một chạm hết sức ăn ý với Robert Pires, Nilmar có bóng trong khu cấm địa và ở khoảng cách chưa đến 10m, anh dễ dàng đánh bại Casillas.





... và Higuain cũng tỏ ra không kém cạnh với thành tích tương tự

Thế nhưng ngọn lửa màu vàng vừa được nhen nhóm lên chút ít đã bị dập tắt không lâu sau đó. Phút 71, Ronaldo phát động đợt uy hiếp mới bằng cú đẩy bóng sang hướng trái cho Marcelo. Sau khi dùng tốc độ vượt qua những hậu vệ theo kèm, cầu thủ người Brazil đưa vào trong cho Higuain đang đứng chờ sẵn và công việc còn lại của chân sút đến từ xứ sở Tango là quá đơn giản khi khung thành đã rộng mở. Lúc này, đội khách đã gần như buông súng, chấp nhận số phận. Chiến thắng của Real càng thêm vang dội với bàn thứ 2 của Kaka. Phút 79, Ronaldo dẫn bóng tốc độ từ cánh trái với ý định đột phá vào trong rồi dứt điểm nhưng nhận thấy sự chăm sóc quá kỹ càng của các hậu vệ Villarreal, anh quyết định đẩy sang cho người đồng đội Kaka đang ở tư thế thuận lợi hơn nhiều. Và tiền vệ người Brazil dĩ nhiên không thể từ chối món quà hậu hĩ này với pha kết thúc gọn gàng bằng chân trái, đánh bại Lopez lần thứ 5.



Chưa dừng lại ở đó, phút 86, Ronaldo ngã cực đẹp trong vòng cấm như thể bị tác động ngoại lực gì ghê gớm lắm dù rằng pha va chạm với Robert Pires "nhẹ hều". Còn trọng tài chính cứ thấy ai ngã là y như rằng cất lên hồi còi đanh thép. Real lại được hưởng một quả phạt 11m nữa nhưng Ronaldo vẫn không phải là người thực hiện. Thay vào đó là Xabi Alonso. Dường như, anh muốn thể hiện tinh thần đồng đội khi trao cho tiền vệ người Tây Ban Nha cơ hội lập công. Dù phải thực hiện đến lần thứ 2 nhưng Alonso vẫn không mắc phải sai sót nào và ấn định tỷ số khủng khiếp 6-2, khép lại chuyến làm khách ác mộng của thày trò Garrido.



Đây là thất bại nặng nề nhất của Villarreal kể từ đầu mùa còn với Real, chiến thắng này thêm một lần khẳng định sức huỷ diệt của họ không kém gì đại kình địch Barcelona, nhất là khi Ronaldo thể hiện phong độ đỉnh cao. Tuy chưa thể lật đổ được Barca nhưng xét về số bàn thắng, họ đã hơn được đối thủ. Với những bước tiến băng băng gạt phăng mọi trở ngại của cả Barcelona và Real Madrid, cục diện "song mã đua tranh" sẽ chỉ được quyết định sau trận El Clasico kinh điển nhất thế giới vào ngày 11/4 tới.

Đội hình thi đấu

Real Madrid:Casillas, Arbeloa, Sergio Ramos, Albiol, Marcelo, Lassana Diarra (Mahamadou Diarra 85'), Alonso, Kaka (Raul 81'), Granero (Van der Vaart), Higuain, Ronaldo

Villarreal:Diego Lopez, Venta, Musacchio, Marcano (Pires 56'), Capdevila, Senna, Bruno, Fuster (Llorente 82'), Matilla (Angel 82'), Ruben, Nilmar



Bảng xếp hạng La Liga





Trận Thắng Hoà Thua Bàn thắng Bàn thua Hiệu số Điểm 1 Barcelona 23 18 4 1 57 13 +44 58 2 Real Madrid 23 18 2 3 59 17 +42 56 3 Valencia 22 12 7 3 39 21 +18 43 4 Sevilla 23 13 3 7 36 25 +11 42 5 Deportivo 23 11 5 7 26 25 +1 38 6 Mallorca 23 11 4 8 36 27 +9 37 7 Bilbao 23 11 3 9 32 30 +2 36 8 Getafe 22 10 2 10 30 28 +2 32 9 Osasuna 23 8 6 9 22 23 -1 30 10 Villarreal 23 8 5 10 35 37 -2 29 11 Gijon 23 7 7 9 25 27 -2 28 12 Malaga 23 6 9 8 28 27 +1 27 13 Atletico Madrid 23 7 6 10 33 36 -3 27 14 Almeria 23 6 8 9 25 33 -8 26 15 Espanyol 23 7 5 11 17 31 -14 26 16 Santander 23 6 7 10 24 35 -11 25 17 Zaragoza 23 5 6 12 27 47 -20 21 18 Valladolid 23 3 11 9 26 40 -14 20 19 Tenerife 23 5 5 13 19 44 -25 20 20 Xerez 23 2 5 16 13 43 -30 11

Theo Bảo Anh (Bongda24h)