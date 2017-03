Ronaldo tỏa sáng, Real giành Siêu Cup Tây Ban Nha

Các cầu thủ Real ăn mừng chức vô địch. (Nguồn: Getty)



Hai bàn thắng của "kền kền trắng" được ghi do công của Higuain và Cristiano Ronaldo trong hiệp một. Messi gỡ một bàn cho Barca trong những phút cuối cùng của hiệp một nhờ pha sút phạt cực kỳ đẹp mắt.



Như vậy, sau hai lượt trận hai đội hòa 4-4 nhưng Real đã giành chiến thắng chung cuộc nhờ luật bàn thắng trên sân khách.



Đội hình ra sân của Barca không có sự thay đổi nào trong đội hình xuất phát so với trận Siêu Cúp ở lượt đi. Trong khi đó, Real có những sự thay đổi khi Coentrao, Benzema và Callejon không được vào sân để nhường vị trí cho Pepe, Higuain và Marcelo.



Ngay từ những phút đầu của trận đấu, Real đã chủ động gây sức ép và họ sớm có bàn thắng mở tỷ số ngay từ phút thứ 11 của Higuain. Pepe là người chuyền bóng để Higuain dứt điểm thành công đánh bại Valdes. Chỉ hai phút sau đó, Real đã có được bàn thắng thứ hai do công của Ronaldo. Pha xử lý bóng kỹ thuật của tiền vệ người Bồ Đào Nha đã vượt qua được Pique và bình tĩnh dứt điểm vào góc xa hiểm hóc nâng tỷ số trận đấu lên 2-0 cho Real.



Không những chỉ nhận 2 bàn thua từ khá sớm, kể từ phút 28, các cầu thủ Real còn được chơi với lợi thế hơn người sau khi Adriano bên phía Barca phải rời sân với một chiếc thẻ đỏ của trọng tài.



Barca đã lấy lại được tinh thần nhờ bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 44 của Messi.



Bước sang hiệp hai, với lợi thế dẫn bàn, Real đã chủ động chơi phòng ngự nhiều hơn. Huấn luyện viên Mourinho cũng đã sử dụng tân binh Modric trong hiệp hai nhưng tiền vệ người Croatia không để lại nhiều ấn tượng. Trong khi đó, sự thiếu nhạy cảm của các chân sút khiến "gã khổng lồ xứ Catalunya" không thể thêm một lần tìm kiếm được mành lưới của Iker Casillas.



Huấn luyện viên Jose Mourinho đã "mất tích" trong khoảnh khắc Real Madrid ăn mừng chiến thắng. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã nhường quyền họp báo cho trợ lý Aitor Karanka.



"Nếu chúng tôi tận dụng tốt những cơ hội mà mình có, chúng tôi sẽ giành chiến thắng vang dội hơn. Nhưng dù sao điều quan trọng là Real đã có được Siêu Cup Tây Ban Nha. Các cầu thủ đã thi đấu vô cùng nỗ lực và đó mới là điều quan trọng nhất" Karanka rạng rỡ nói trong buổi họp báo.



Trongh khi đó, huấn luyện viên Tito Vilanova của Barca cũng lên tiếng khen ngợi Real: Tôi xin chúc mừng Real đã giành chiến thắng. Dẫu sao, tôi vẫn cảm thấy tự hào khi các cầu thủ đã kiên cường chiến đấu dù chỉ còn 10 người từ khá sớm."



Đội hình thi đấu hai đội:



Real Madrid: Casillas; Arbeloa, Pepe, Sergio Ramos, Marcelo; Khedira, Xabi Alonso; Di María (Callejón), Özil (Modric), Cristiano Ronaldo; Higúain (Benzema).



Barcelona: Víctor Valdés; Dani Alves, Piqué, Mascherano, Adriano; Busquets (Song), Xavi; Iniesta, Pedro (Tello), Alexis (Montoya); Messi./.



Theo Huy Đồng (Vietnam+)