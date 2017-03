Ronaldo và Dream Team của thập niên 90

Đáng chú ý, trong danh sách này không có Romario - cầu thủ thứ 2 trong lịch sử bóng đá ghi được 1000 bàn thắng cũng nổi danh trong giai đoạn này.

Hậu vệ trái: Paolo Maldini Không chỉ riêng trong thập niên 90, huyền thoại người Italia còn là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại ở vị trí này. Cùng với Milan, anh có 5 chức VĐ Serie A, 2 Champion League. Ở cấp độ đội tuyển, Maldini có 126 trận khoác áo, nhiều hơn bất cứ cầu thủ người Italia nào khác trong lịch sử. Trung vệ: Jaap Stam Stam là một trong những trung vệ xuất sắc nhất mà bóng đá Hà Lan từng có trong lịch sử. Anh được chọn là cầu thủ Hà Lan của năm 1997, hậu vệ xuất sắc nhất Champions League 1999…. 3 năm anh đầu quân cho Man Utd là 3 năm liên tiếp đội bóng này VĐ Premier League. Trong trí nhớ của HLV Quỷ đỏ, Alex Ferguson, bán Stam chính là quyết định khiến ông phải nuối tiếc nhất trong suốt sự nghiệp. Alessandro Nesta Nửa cuối thập kỷ 90, Nesta được biết đến như một trong những hậu vệ không thể vượt qua. Anh là thành viên không thể thay thế trong đội hình Lazio và ĐT Italia. Tuy nhiên, việc anh được lựa chọn vào đội hình của những năm 90 vẫn gây nhiều tranh cãi do trung vệ này chỉ thực sự nổi danh vào khoảng đầu thế kỷ 21. Hậu vệ phải: Cafu Cũng giống như Maldini, Cafu là hậu vệ phải hay nhất mọi thời đại. Sự xuất hiện của Cafu khiến bóng đá thế giới bắt đầu định hình về mẫu hậu vệ cánh hiện đại, vừa biết phòng thủ vừa là một mũi tấn công nguy hiểm khi cần. Cho tới tận bây giờ người ta vẫn luôn so sánh các hậu vệ cánh phải xuất sắc thế giới với Cafu. Tiền vệ trái: Jari Litmanen Huyền thoại người Phần Lan không phải là tiền vệ trái nhưng sẽ là thiếu sót nếu đội hình này không có anh. Litmanen có thể chơi tốt ở mọi vị trí trên hàng tiền vệ, anh có tốc độ, tầm quan sát tốt kết hợp với khả năng đảo bóng và sút xa điêu luyện. Trong đội hình Ajax đoạt chức vô địch 1995, anh là cầu thủ quan trọng nhất. Litmanen đang giữ kỷ lục khoác áo ĐTQG Phần Lan nhiều nhất (137 trận) và được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất năm nhiều nhất (9 lần). Tiền vệ trung tâm: Matthias Sammer Sammer đã vượt qua Edgar Davids và Matthaus để trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất Châu Âu năm 1996. Cùng năm đó, anh VĐ Euro cùng ĐT Đức. Năm sau, Sammer là trụ cột trong đội hình Dortmund VĐ Champions League. Rất đáng tiếc là chỉ vài tháng sau khi đứng trên đỉnh cao Châu Âu, Sammer đã phải từ giã sự nghiệp vì chấn thương đầu gối. Tuy nhiên, anh luôn xứng đáng đứng trong đội hình này. Tiền vệ công: Zinedine Zidane Chỉ có một người xứng đáng với vị trí này và đó là “chàng hói” người Pháp. Không đếm xuể những danh hiệu mà Zizou đạt được trong sự nghiệp. CLB nào có Anh, CLB đó sẽ thành công. Tiền vệ phải: Luis Figo Cùng thời với Zidane, Figo là cầu thủ hay được đem ra so sánh với Zizou nhất. Tuy nhiên, rất đáng tiếc là bảng thành tích của cầu thủ này không có danh hiệu nào với ĐTQG Bồ Đào Nha như người đồng nghiệp. Tiền đạo: Ronaldo Huyền thoại trong những người thoại người Brazil là cầu thủ mà mọi CLB mơ ước trong những năm 90. Biệt danh Người ngoài hành tinh là từ đầy đủ nhất để mô tả về anh. Gabriel Batistuta Cạnh tranh với Vua sư tử ở vị trí này còn Romario, Rivaldo, Stoichkov….. nhưng trên tất cả, người được cho là phù hợp với Ronaldo nhất chỉ có thể là Batistuta. Một trong những tố chất hiếm hoi mà Ronaldo không có – khả năng dứt điểm từ xa - thì nó xuất hiện hoàn hảo ở cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại của Fiorentina. Batistuta đang giữ kỷ lục ghi bàn cho ĐT Argentina và CLB Fiorentina. Thủ môn: Peter Schmeichel Người hâm mộ gọi anh là “Người Đan Mạch vĩ đại”. Cũng như một số cầu thủ trong đội hình Dream Team, Schmeichel không có đối thủ ở vị trí này. Có Schmeichel, Đan Mạch đoạt chức VĐ Euro 92 trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ toàn thế giới còn Man Utd có cú ăn 3 vô tiền khoáng hậu trong lịch sử bóng đá Anh. Đội hình 4-4-2 Peter Schmeichel Cafu – Stam - Nesta – Maldini Litmanen – Sammer – Zidane – Figo Ronaldo - Batistuta Theo Tuấn Anh (Bongdaso)