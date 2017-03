Ronaldo-Messi: "Cuộc chiến ngầm" và cú "sốc" kỷ lục

Ronaldo và Messi luôn có một sự cạnh tranh quyết liệt. (Nguồn: Getty Images)

Theo những số liệu thống kê được đăng tải trên tờ AS của Tây Ban Nha, tính đến thời điểm này, cả Ronaldo và Messi đều đang có cho riêng mình 15 bàn thắng trên rất cả các đấu trường (Champions League, La Liga và Cúp Nhà Vua).



Tuy nhiên, hiệu suất ghi bàn của ngôi sao người Argentina cao hơn so với chân sút số 1 của Real Madrid khi cứ 77 phút thi đấu trôi qua là anh ghi được một bàn thắng, còn Ronaldo phải mất tới 88 phút mới làm được điều đó.



Theo cách tính của tờ AS, thời gian mà Messi thi đấu cho Barca ở mùa giải này mới được 1.164 phút qua 14 trận đấu, trong khi tiền vệ người Bồ Đào Nha đã thi đấu 15 trận với 1.330 phút có mặt trên sân.



Với những gì đang diễn ra, tất cả những chuyên gia hàng đầu thế giới và đặc biệt giới hâm mộ bóng đã dường như đang ví cuộc cạnh tranh của hai ngôi sao này giống như một "cuộc chiến ngầm."



Không chỉ vậy, mùa giải 2010-2011 mới chỉ diễn ra hai tháng nhưng với những gì mà Cristiano Ronaldo và Lionel Messi thể hiện khi có cùng số bàn thắng được ghi rất đáng nể đó, sẽ khó có cầu thủ nào có thể đuổi kịp.



Và nếu cứ tiếp tục đà thẳng tiến và thi đấu thăng hoa như thời gian vừa qua, hai ngôi sao này rất có thể sẽ tạo nên một cú sốc thực trong lịch sử bóng đá khi kết thúc mùa giải với 50 bàn thắng/người - một con số được xem là "siêu kỷ lục."/.

Theo Đỗ Huy (Vietnam+)