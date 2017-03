Rooney háo hức chờ đợi một kỉ nguyên mới tại Man Utd

Bên cạnh kế hoạch thanh lọc lực lượng, Man Utd cũng khẩn trương bổ sung nhân sự cần thiết cho đội hình Red Devils. Thủ thành David De Gea, hậu vệ Phil Jones cùng tiền vệ Ashley Young trở thành ba bản hợp đồng mới nhất cập bến Nhà hát của những giấc mơ. Ngoài ra, Nasri và Wesley Sneijder cũng đang là gương mặt được MU dành sự quan tâm đặc biệt. Hè năm ngoái, Wayne Rooney từng gây nên một cơn địa chấn tại thành Manchester khi lớn tiếng yêu cầu được ra đi. Nguyên nhân mà gã Shrek đưa ra lúc ấy, là do anh không nhìn thấy được tham vọng thâu tóm danh hiệu của Man Utd thông qua chính sách mua sắm cầu thủ. Nhưng lúc này, mọi chuyện đang diễn ra tại Old Trafford hoàn toàn có thể khiến cho ngôi sao Tam sư cảm thấy hài lòng. Phát biểu với báo giới trước khi lên đường sang Mỹ du đấu, Rooney hào hứng chia sẻ: “Phải chia tay những người đồng đội thân thiết như Gary Neville, Van der Sar, Paul Scholes, Wes Brown hay John O’Shea là cả một sự tiếc nuối đối với cá nhân tôi cũng như các cầu thủ khác. Tuy nhiên, chúng tôi cũng vô cùng phấn khởi khi được chào đón các bản hợp đồng mới về Old Trafford”. “Hiển nhiên là bạn muốn được cùng những tân binh tập luyện và thể hiện mình trên sân cỏ. Chúng tôi háo hứng được cùng Man Utd bước vào một kỉ nguyên mới của thành công”. Theo Việt Anh (Bongdaso)