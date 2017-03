Rooney lập hat-trick giúp M.U đại thắng “7 sao”

Trong 7 bàn thắng của M.U thì tiền đạo số một Wayne Rooney đóng góp một cú hat-trick, các bàn còn lại được ghi do công của Owen, Diouf, Park Ji-Sung và Obertan. Cách đó vài ngày, Owen và Park cũng đã góp công trong chiến thắng 4-1 trước New England Revolution.



Cũng như trận đấu trên, mục tiêu của Sir Alex Ferguson trong những trận đấu như thế này vẫn chỉ là rèn luyện thể lực trước khi bước vào mùa giải mới. Tuy nhiên, các cầu thủ đều đã thể hiện được sự sung mãn sau kỳ nghỉ Hè.



Điều đó được thể hiện rõ trong trận đấu trên sân CenturyLink, bởi trong hiệp 1 thì M.U chỉ dẫn 1-0 nhờ công của Owen. Sau giờ nghỉ thì ngày hội bàn thắng mới bùng nổ.



Dù thi đấu rất nỗ lực trong hiệp một tuy nhiên bước sang nửa sau của trận đấu đội bóng của Mỹ đã không chịu nổi sức ép liên tiếp từ phía "Quỷ đỏ" và để thủng lưới tới thêm 6 bàn thắng nữa. Chỉ trong bốn phút từ 69-72, M.U có đến 3 lần chọc thủng lưới của Seattle.



Thủ thành Lindegaard bên phía M.U thi đấu khá tốt trong trận đấu này khi anh cản phá thành công hai cú sút của Montero và James Riley trong hiệp một để bảo toàn lợi thế dẫn trước cho M.U.



Ngoài các bàn thắng của Rooney và Owen, các bàn thắng còn lại được ghi do công của Diouf (59), Park Ji -Sung (71) và Obertan ở phút 88.



Sự bùng nổ của các chân sút hẳn khiến Sir Alex hết sức vui mừng, nhưng cũng sẽ khiến ông đau đầu khi lựa chọn cầu thủ ra sân trong mùa giải mới, bởi hàng công M.U hiện nay khá chật chội.



Seattle Sounders không thuộc nhóm những câu lạc bộ hàng đầu ở giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS). Họ từng giành U.S Open Cup (danh hiệu tương đương với cúp quốc gia ở các nền bóng đá châu Âu) vào các năm 2009 và 2010./.

Theo Huy Đồng (Vietnam+)