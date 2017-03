Rooney lỡ trận chia tay Sir Alex vì…vợ

Tuần trước, cái tên của Rooney đã hoàn toàn mất dạng trong danh sách 11 gương mặt ra sân từ đầu lẫn 7 cầu thủ dự bị khi MU tiếp đón Swansea. Thay vào đó, chân sút này ngồi lặng lẽ trên khán đài VIP ở Old Trafford với vẻ mặt rất trầm ngâm.

Sở dĩ Fergie quyết định để “số 10” ngồi ngoài trong ngày đăng quang ngôi vương Premier League của MU mùa này là vì ông muốn cho Rooney có thời gian suy nghĩ về tương lai. Theo tiết lộ từ ông thầy 71 tuổi, chính ngôi sao người Anh đã chủ động đến gặp ông hồi tháng trước để đưa ra yêu cầu được phép ra đi.

Rooney sẽ không có mặt trong thành phần thi đấu của MU ở trận chia tay Fergie

Thậm chí, trong trận đấu chia tay của Sir Alex đêm nay tại The Hawthorns, Wayne Rooney cũng sẽ tiếp tục vắng mặt. Có điều, lần này lí do của Rooney là do bận chăm sóc cô vợ Coleen đang chuẩn bị sinh đứa con thứ hai.

Cặp đôi Rooney - Coleen đã có với nhau một cậu con trai 3 tuổi tên là Kai. Sắp tới, gia đình “gã Shrek” sẽ chào đón thêm một thành viên mới và ban lãnh đạo MU đã vui vẻ chấp nhận cho Rooney có điều kiện hoàn thành nghĩa vụ của một người chồng - người cha.

Về phần tương lai của chân sút 27 tuổi, thông tin từ tờ Daily Mail cho hay mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng hơn vào tuần sau khi tân HLV David Moyes chính thức đến “lĩnh ấn” tại Old Trafford. Rooney và ông thầy cũ hồi còn ở Everton sẽ có một cuộc gặp mặt để thảo luận nghiêm túc về tương lai của anh.

Ngày trước, mối quan hệ giữa Rooney - David Moyes từng có thời gian trở nên rất xấu như những tiết lộ trong cuốn tự truyện của cây săn bàn này. Tuy nhiên, cách đây 3 năm, Rooney đã chủ động gọi điện xin lỗi David Moyes và gửi lời cảm ơn HLV này vì công dìu dắt anh thời mới chập chững bước vào sự nghiệp cầu thủ.

Theo Nguyễn Huy (Dân trí / Daily Mail)